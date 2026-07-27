El gobernador Raúl Jalil recibió este lunes al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, con quien encabezó una reunión de trabajo junto a representantes de la Federación Económica, la Cámara de Turismo y otros sectores vinculados a la actividad.

Tras el encuentro, ambos realizaron un balance positivo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y anunciaron nuevas gestiones para fortalecer el turismo en la provincia.

Jalil destacó el éxito de la edición 2026 de la Fiesta del Poncho, al remarcar el importante movimiento turístico y el impacto económico generado para artesanos, emprendedores y el sector privado. Además, adelantó que en los próximos días se presentará un balance oficial del evento.

Entre los proyectos abordados, el mandatario provincial mencionó el impulso a dos parques nacionales: uno vinculado al Aconquija, cuyo acceso se potenciará con la pavimentación de la Ruta Provincial N°1, y otro en la zona de Los Arrayanes, en Concepción.

También señaló que Catamarca participará el próximo 12 de agosto del encuentro del Norte Grande en Posadas, donde buscarán consolidar la promoción turística de la región como una marca conjunta. En ese marco, confirmó que ya trabajan en la organización de la Expo Productiva y Turística de septiembre, para la cual solicitaron el acompañamiento del Gobierno nacional.

Jalil aprovechó la ocasión para exponer el crecimiento de la actividad minera en la provincia y las obras que se financian con esos recursos, entre ellas el Hospital de Belén, la Cuesta de Zapata y el camino que unirá Fiambalá con Campo de Piedra Pómez. Además, anticipó la próxima inauguración del hotel de Antofagasta de la Sierra y recordó que la visita del presidente Javier Milei fue postergada por las intensas nevadas, aunque podría concretarse entre septiembre y octubre.

Por su parte, Daniel Scioli aseguró que el objetivo es continuar posicionando a Catamarca como un destino turístico durante todo el año y confirmó que gestionará ante el Gobierno nacional un tercer vuelo para la provincia, además de nuevas acciones de promoción nacional e internacional.

El funcionario nacional sostuvo que Catamarca reúne condiciones para atraer cada vez más visitantes por su combinación de paisajes, gastronomía, infraestructura hotelera y seguridad, y remarcó que el turismo debe consolidarse como uno de los principales motores de empleo.

Scioli también planteó la importancia de impulsar el turismo de reuniones, congresos y convenciones, además del turismo deportivo, como herramientas para romper la estacionalidad y generar mayor movimiento económico durante todo el año.

En ese sentido, destacó que el Norte Grande tiene un enorme potencial para captar turistas nacionales e internacionales y afirmó que la provincia tendrá un rol protagónico en las próximas campañas de promoción de Argentina.

Finalmente, el secretario resaltó la buena relación institucional entre Catamarca y el Gobierno nacional, al considerar que ese vínculo facilita gestiones clave como una mayor conectividad aérea, la concreción de nuevos parques nacionales y el desarrollo de obras e inversiones que beneficien a la provincia.