El Ministerio de Desarrollo Social cerró una nueva y exitosa edición de su tradicional carpa en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde más de 90 emprendedores de distintos rubros fueron los grandes protagonistas.

Durante las jornadas, miles de visitantes recorrieron el espacio, generando importantes oportunidades de comercialización para quienes, con esfuerzo y dedicación, producen de manera artesanal una amplia variedad de alimentos, textiles, artesanías, diseño, viveros entre otros rubros.

El balance final fue altamente positivo. Muchos de los emprendedores lograron superar ampliamente sus expectativas de ventas, e incluso varios de ellos agotaron la totalidad de sus productos antes de finalizar el evento, reflejando la excelente respuesta del público y el valor del trabajo local.

Estos resultados representan mucho más que cifras de ventas: son el reconocimiento al compromiso, la perseverancia y el sacrificio diario de quienes apuestan al emprendedurismo como herramienta de desarrollo y crecimiento.