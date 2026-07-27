El gobernador Raúl Jalil recibió a representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca y a integrantes del cuartel de Santa María, a quienes expresó su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado durante el operativo de rescate de trabajadores mineros que quedaron aislados en la Puna catamarqueña como consecuencia de las intensas nevadas.

En el encuentro, del que también participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y el director de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Walter Zárate, el mandatario provincial destacó especialmente el compromiso de los bomberos voluntarios, quienes participaron del complejo operativo en condiciones climáticas y geográficas adversas.

Raúl valoró la rápida respuesta de los equipos de emergencia y agradeció el esfuerzo desplegado para asistir y poner a salvo a los trabajadores afectados por el temporal.

Como parte de la reunión, el Gobernador anunció la adquisición de nuevo equipamiento destinado a los 15 cuarteles de bomberos voluntarios que funcionan en Catamarca, con el objetivo de reforzar sus capacidades operativas y mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de emergencia según su zona geográfica.

Además, comprometió un nuevo aporte económico para la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, que será la encargada de distribuir los recursos entre los distintos cuarteles de la provincia.