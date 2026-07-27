La Feria Manos Catamarqueñas y la propuesta cultural ofrecida cada viernes y sábado en la plaza “Quique Sánchez Vera” consolidaron a Casa de la Puna como uno de los principales atractivos turísticos de la Capital durante las vacaciones de invierno.

El atractivo fue uno de los sitios elegidos por turistas y residentes que visitan la ciudad y que, cada fin de semana, se transformó en un punto de encuentro donde la música, las danzas, la gastronomía regional y las artesanías convivieron en un ambiente pensado para toda la familia.

La Feria Manos Catamarqueñas reunió a emprendedores y artesanos que exhibieron y comercializaron sus creaciones, mientras que los food trucks ofrecieron una variada propuesta gastronómica para acompañar las jornadas. A ello se sumaron talleres abiertos para aprender danzas folklóricas y una nutrida programación artística, con espectáculos gratuitos protagonizados por solistas, grupos y academias de Catamarca y de distintas provincias del país.

Durante el último fin de semana de actividades, el escenario recibió a Emilce Quinteros, Julián Vera, quien se destacó con su potente voz, el grupo Sapukay, de Guayamba, Ewaya Folk, la riojana Brenda Hernández, el Ballet Folklórico Santa Marta, que deslumbró con las cuidadas coreografías dirigidas por Rita Toranzo, además de un impactante cuadro de malambo que despertó una cálida ovación del público.

También formaron parte de la programación Leandro Moreira, cautivando con su violín, y el grupo cordobés Gualicho, completando una cartelera que reflejó la diversidad y el talento de los artistas regionales. La conducción de cada jornada estuvo a cargo de Franco Ocaranza, quien acompañó con calidez el desarrollo de los espectáculos.

En paralelo, el emprendimiento Achalay, responsable de la propuesta cultural y gastronómica en el interior de la Casa de la Puna, ofreció una programación artística de primer nivel junto a los sabores tradicionales que distinguen a la cocina catamarqueña, una combinación que despertó el interés de quienes eligieron la Capital como destino durante las vacaciones de invierno.

La cartelera de Achalay también reunió a reconocidos artistas invitados, entre ellos el jujeño Manu Estrada y el tucumano Fernando Rossini, quienes aportaron una impronta regional a una propuesta que puso en valor la identidad cultural del Norte Argentino.

La próxima feria se realizará el 1° de agosto de 14 a 19 hs. para dar un cierre cultural a la temporada invernal que ofreció cultura catamarqueña en uno de los lugares más visitados para conocer la identidad local.