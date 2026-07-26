La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a consolidarse como el principal motor turístico del invierno argentino. Los resultados registrados durante los diez días del evento reflejan el fuerte impacto que la fiesta genera sobre la actividad turística y económica de toda la provincia.

De acuerdo con el relevamiento realizado oficialmente por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte durante el desarrollo del Poncho 2026, 6 de cada 10 turistas que visitaron Catamarca lo hicieron motivados por la Fiesta del Poncho, un dato que confirma el poder de convocatoria del evento y su capacidad para posicionar a la provincia como uno de los destinos turísticos más importantes de la temporada invernal.

Durante el período comprendido entre el 17 y el 26 de julio, la ocupación hotelera alcanzó el 85% en San Fernando del Valle de Catamarca, mientras que el promedio provincial fue del 68%, con un movimiento sostenido en los distintos destinos turísticos del interior.

La permanencia de los visitantes también reflejó el atractivo de la propuesta. La estadía promedio fue de 4,1 noches, un indicador que evidencia que quienes llegan a la provincia aprovechan la fiesta para recorrer otros destinos, conocer la oferta turística y disfrutar de la gastronomía, la naturaleza y la cultura catamarqueña.

Ese movimiento de visitantes se tradujo en un importante impacto económico. Se estima que la actividad turística generó $2.503 millones en la ciudad Capital y $7.588 millones en el conjunto de la provincia, recursos que alcanzaron a hoteles, alojamientos, gastronomía, transporte, comercios, excursiones y prestadores turísticos de distintos puntos de Catamarca.

“Estos números confirman el rol estratégico que tiene la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como política pública de desarrollo turístico y cultural, y como principal atractivo turístico del invierno en la provincia. La fiesta moviliza la economía, fortalece la actividad turística, genera empleo y promueve a Catamarca ante miles de visitantes que, año tras año, eligen vivir la experiencia del Poncho”, destacó la secretaria de Gestión Turística Evangelina Quarín.