El ministro Fidel Sáenz visitó el SUM del Loteo Parque Sur, donde fue recibido con aplausos y el cariño de los vecinos que se acercaron a participar de una jornada muy importante para la comunidad.

Durante el operativo se realizaron trámites, inscripciones, asesoramientos y visitas a vecinos, con una importante concurrencia que acompañó cada una de las actividades programadas y adelanto que tienen aproxidamamente 2500 pedidos de escrituras que se van a realizar y que pase a recortes de nación los programas seguirán..imperdible nota.

La jornada se desarrolló con gran éxito, demostrando que cuando el Estado se acerca a la gente, las respuestas llegan y las oportunidades se multiplican.

Siempre hay que mantener la esperanza y seguir trabajando juntos para construir un futuro mejor para todos. Jornada positiva en el Loteo un barrio gran magnitud.

Mirá la entrevista exclusiva con Fidel Sáenz y reviví los mejores momentos de una jornada que dejó resultados concretos y una gran participación de los vecinos.