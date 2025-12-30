La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, informó que los beneficiarios del Programa Catamarca Ciudad Trabaja y Contratados de Obra que se detallan a continuación, integran la nómina de agentes alcanzados por la Ordenanza N° 8020 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021, S/ incorporación a la planta permanente de la administración pública municipal del personal con diez años de antigüedad en la prestación, cumplidos hasta el día 31 de diciembre de 2024:

PROGRAMA CTT

Orden Apellido y Nombre D.N.I.
1 Aballay Gloria Ines      20.072.508
2 Aballay Nora Alejandra      29.414.340
3 Acosta Cesar Sebastian      29.527.382
4 Acosta Lucas Sebastian      31.126.196
5 Acosta Maria Soledad      24.830.727
6 Agüero Leon Alberto      21.325.600
7 Agüero Sonia Laura      29.527.337
8 Ahumada Mario Javier      34.323.729
9 Alcaráz Pedro Enrique      28.046.948
10 Alvarez Andrea Edith      26.699.685
11 Amallo Romina Del Valle      32.027.911
12 Andrada Ignacio Exequiel      32.415.307
13 Araya Maria Argentina      30.723.734
14 Arce Maira Alejandra      35.286.181
15 Arias Lorena Andrea      32.027.616
16 Arias Lucas David      39.012.348
17 Armenta Jessica Giselle      33.049.550
18 Arréguez Teresita Jesus      28.657.450
19 Atencio Debora Johana      35.286.017
20 Atencio Maria Eugenia      36.348.330
21 Aybar Maria Belen      37.167.415
22 Aybar Maria Estela      30.805.738
23 Baigorrí Braian Nahuel      39.013.646
24 Barrera Gabriel Alejandro      37.740.672
25 Barrera Hector Daniel      36.844.751
26 Barrera Jhon Alexis      34.323.858
27 Barrionuevo Laura Elizabeth      28.404.021
28 Barrionuevo Marcela Elisa      34.716.747
29 Barros Sabrina Elizabeth      32.027.907
30 Bazán Eliana Elizabeth      34.995.242
31 Bazán Victor Ramón      22.751.183
32 Briceño María Rosa      26.804.626
33 Brizuela Jorge Omar      21.325.148
34 Brizuela Norma Valeria      34.129.443
35 Bulacios Johana Leticia      30.032.809
36 Bulacios Olga Del Valle      25.302.817
37 Cabrera Luis Hector      17.553.695
38 Carabajal Rosa Silvina      31.648.432
39 Carrizo Claudio Alesandro      35.269.275
40 Carrizo Juan Nicolas      38.203.617
41 Castillo Verónica Del Rosario      24.065.511
42 Castro Gabriela Micaela      36.348.291
43 Cativa Juana Arcenia      34.777.989
44 Cisneros Claudio Gabriel      28.456.053
45 Cisterna Angela Yanina      35.387.681
46 Cordoba Jesús Alejandro      33.758.585
47 Cordoba Marcos Omar      28.076.518
48 Coronel Martin Alejandro      37.637.979
49 Diaz Arias Karen Virginia      37.741.244
50 Espeche Azucena Cecilia      37.741.473
51 Espeche Maria Noelia      32.681.673
52 Farias Enzo Daniel      31.126.180
53 Farias Laura Cecilia      33.049.821
54 Farias Yanel Guadalupe      32.415.111
55 Fernandez Paola Solange      35.500.327
56 Figueroa Elizabeth Amalia      23.309.509
57 Galvan Florencia Ayelen      39.017.087
58 Garcia Walter Orlando      18.895.913
59 Garofoli Luis Miguel      31.034.119
60 Gomez Abel Celso      35.391.100
61 Gonzales Luis Daniel      32.681.763
62 Gonzalez Alicia      30.207.537
63 Gonzalez Dario Alfredo      31.382.647
64 Gonzalez Rosa Patricia      22.074.064
65 Guevara Cecilia Ines      31.126.019
66 Guzman Carla Soledad      24.487.980
67 Guzman Cintia Veronica      28.404.375
68 Guzman Romina Vanesa      31.814.702
69 Herrera Carlos German      31.163.184
70 Herrera Clara Soledad      33.360.433
71 Herrera Sergio Gustavo      20.071.057
72 Ignes Manuel Tomas Ceferino      20.755.528
73 Infante Estrella Alejandra      23.854.071
74 Iturre Norma Beatriz      18.357.648
75 Jalil Maria Sol      39.014.539
76 Juarez Lucero Micaela      38.202.784
77 Leguizamón Florencia Micaela      39.014.145
78 Leiva Daza Maria Ramona      24.065.489
79 Lizondo Natalia Soledad      31.222.079
80 Lopez Stella Maris      26.804.827
81 Lujan Cristian Marino      39.012.440
82 Lujan Jessica Carina      37.307.451
83 Lujan Paula Isabel      30.805.702
84 Marciante Maria Rosa      26.373.132
85 Martinez Nadia Isabel      35.907.003
86 Maza Carlos Roberto      22.556.667
87 Mercado Cinthia Paola      32.027.925
88 Mercado Ruben Dario      39.016.812
89 Mercado Walter Dario      31.648.307
90 Miñaura Laura Cristina      22.310.623
91 Molina Celia Beatriz      29.104.295
92 Monjes Angel Armando      26.804.830
93 Moreno Carola      24.309.250
94 Moreno Estela Maris      39.996.750
95 Moreno Monica Del Carmen      26.433.947
96 Muro Andres Edilberto      30.032.952
97 Muro Guillermo Alejandro      33.049.287
98 Narvaez Alberto Leonardo      27.717.750
99 Navarro Ivan Emanuel      32.027.660
100 Navarro Jose Antonio      30.676.370
101 Navarro Tania Evangelina      32.681.202
102 Nieto Natividad Del Valle      24.309.213
103 Nieto Zulma Roxana      20.308.320
104 Nieva Gonzalo Exequiel      37.089.232
105 Nieva Maria Marta      26.533.727
106 Nieva Mario Domingo      37.740.529
107 Novillo Gustavo      40.599.344
108 Obregon Mercedes Norma Alejandra      23.561.227
109 Oliva Maira Alejandra      35.388.176
110 Olmos Julia Ivana      27.917.090
111 Ontivero Gimena De Lourdes      35.388.251
112 Orellana Lautaro Rafael      36.278.442
113 Ortega Jonathan Alejandro      34.129.736
114 Ortega Juan Maximiliano      36.844.137
115 Ortega Pablo Fernando      32.282.585
116 Ortiz Diana Judith      38.202.631
117 Ortiz Yesica Soledad      29.187.346
118 Pachado Yohana Del Valle      38.202.908
119 Pacheco Edith Catalina      20.925.209
120 Pedraza Juan Omar      30.504.832
121 Peralta Carlos Ruben      33.360.493
122 Perea Azucena De Jesus      32.282.876
123 Perea Maria Belen      37.089.971
124 Pereyra Luis Marcelo      34.783.372
125 Quillotay Carlos Guillermo      37.167.703
126 Ramirez Angel Omar      28.647.480
127 Ramirez Jose Cirilo      25.300.423
128 Reartes Andrea Paola      27.341.235
129 Reartes Luis Rolando      17.216.846
130 Reinoso Silvia Andrea      21.944.959
131 Reinoso Valeria Soledad      28.909.458
132 Rios Hector Ariel      25.728.301
133 Rodriguez Oscar Alberto      14.774.954
134 Rodriguez Patricia Eugenia      26.433.387
135 Rodriguez Viviana Del Valle      22.515.745
136 Rojas Carla Giselle      33.049.636
137 Rojas Ramona Alejandra      24.830.092
138 Roldan Graciela Del Valle      23.035.668
139 Roson Maria Laura      32.282.850
140 Saldaña Liñan Claudia Elizabeth      36.143.064
141 Sanchez Cynthia Del Valle      31.648.375
142 Sanchez Emilce Soledad      31.162.706
143 Sanchez Walter Damian      35.391.483
144 Sandandel Yanina Del Valle      34.029.878
145 Santillán Luis Ramón      34.029.414
146 Sarmiento Mara Soledad      37.089.539
147 Sarmiento Nancy Rita      23.309.688
148 Sayes Rosario Maria Celeste      27.717.723
149 Segura Carlos Sebastian      35.021.166
150 Segura Jose Ignacio      36.604.231
151 Segura Mirtha Alicia Del Valle      33.049.711
152 Segura Veronica Del Valle      29.786.888
153 Silva Diego Rolando      33.360.472
154 Soria Adriana Del Valle      25.117.542
155 Soria Roxana Erika      31.310.025
156 Soria Silvia Rocio      32.681.233
157 Sosa Roberto Daniel      35.286.327
158 Sotomayor Giselle Yanel      34.915.185
159 Sotomayor Jenifer Nadia Nahir      38.202.378
160 Suarez Nancy Estefania      34.075.859
161 Tapia Garbe Fabio Cesar      36.844.748
162 Uriarte Alexandra Tamara      33.049.063
163 Valdez Hernando Pablo Noel      33.648.000
164 Varela Juana Catalina      18.167.901
165 Vazquez Silvana Celeste      38.203.759
166 Vega Karina Soledad      26.118.091
167 Vega Martha Yanina      34.129.477
168 Véliz Hector Antonio      26.804.711
169 Vera Lara Micaela      24.605.707
170 Vera Pablo Ricardo      33.550.106
171 Vergara Maria Celeste      27.341.040
172 Yapura Susana Vanesa      31.814.406
173 Zelarayan Soledad Karina      26.795.097

CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA

Orden Apellido y Nombre D.N.I.
1 Agüero, Adriana Edith 25746590
2 Alonso, Cesar Fernando 37168070
3 Álvarez, Macarena del Valle 38203620
4 Ávila, Paola Fernanda 27525377
5 Ayosa, Héctor Raúl 28309672
6 Brizuela, Rubén Darío 22751825
7 Boneu, Maria Fernanda 36844744
8 Burgos, María Fernanda 33360258
9 Carrizo, Silvio Damián  31382696
10 Castro, Jorge Augusto 31085505
11 Chayle, Marcos Nazareno 35388061
12 Colla, María Cecilia 31648685
13 Cordero, Ramona Noemí 31595612
14 Dávila Díaz, Raúl Rubén 39012917
15 Fernández, Walter David 41844041
16 Luna, Maica Fernanda 36844488
17 Monje Pacheco, Cynthia 39017094
18 Moya, Diego Hernán  26804812
19 Nieva, Cristian Marcelo 33550245
20 Olmos, Ramón Darío 34312422
21 Ortiz, Silvana del Valle 37743884
22 Rodríguez, Celeste María Giselle 35387693
23 Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen 37164330
24 Sierralta Montesino, Sofía del Valle  18904617
25 Silva Nieva, Teotista 24605668
26 Simón, María Agustina 26321684
27 Solohaga, Luciano Alan  35934039
28 Toloza, Fabián Eduardo 21944951
29 Vazquez, Elias Saul 34723418
30 Vega, Roxana Verónica 26856467

Los postulantes comprendidos en la nómina precedente, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Esp. I.M. N° 001/2025 —por el cual se establece el receso administrativo y funcional desde el 22/12/2025 al 31/01/2026 en el ámbito de la Municipalidad de SFVC— deberán presentarse ante las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, Calle Maipú N° 601, con DNI, en el horario de 08:00 a 12:30 hs., para el retiro del formulario del trámite psicofísico y requisitos de ingreso, de acuerdo al orden de publicación y al cronograma que se detalla a continuación:

  • Lunes 02/02/2026 – numeración 001 al 067 CCT
  • Martes 03/02/2026 –numeración 068 al 134 CCT
  • Miércoles 04/02/2026 – numeración 135 en adelante.

Para la conformación del legajo y posterior aprobación del mismo, la recepción de la documentación se realizará en el horario de 08:00 a 12:30 hs, de acuerdo al siguiente cronograma, en función al número de orden del listado de la publicación, sin excepción:

  • Lunes 23/02/2026 – numeración del 001 al 040
  • Martes 24/02/2026 – numeración del 041 al 080
  • Miércoles 25/02/2026 – numeración del 081 al 120
  • Jueves 26/02/2026 – numeración 121 al 160
  • Viernes 27/02/2026 – numeración 161 al 203.-

Asimismo, se hace saber a los interesados que hubieren presentado oportunamente sus reclamos y no resultaren incluidos en el listado, que entre los días 02 al 06 de enero de 2026 podrán notificarse personalmente de las disposiciones pertinentes, en las oficinas de la Dirección General de Programas de Inclusión de la Municipalidad de SFVC – Sarmiento N° 1050.

