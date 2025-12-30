La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, informó que los beneficiarios del Programa Catamarca Ciudad Trabaja y Contratados de Obra que se detallan a continuación, integran la nómina de agentes alcanzados por la Ordenanza N° 8020 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021, S/ incorporación a la planta permanente de la administración pública municipal del personal con diez años de antigüedad en la prestación, cumplidos hasta el día 31 de diciembre de 2024:

PROGRAMA CTT

Orden Apellido y Nombre D.N.I. 1 Aballay Gloria Ines 20.072.508 2 Aballay Nora Alejandra 29.414.340 3 Acosta Cesar Sebastian 29.527.382 4 Acosta Lucas Sebastian 31.126.196 5 Acosta Maria Soledad 24.830.727 6 Agüero Leon Alberto 21.325.600 7 Agüero Sonia Laura 29.527.337 8 Ahumada Mario Javier 34.323.729 9 Alcaráz Pedro Enrique 28.046.948 10 Alvarez Andrea Edith 26.699.685 11 Amallo Romina Del Valle 32.027.911 12 Andrada Ignacio Exequiel 32.415.307 13 Araya Maria Argentina 30.723.734 14 Arce Maira Alejandra 35.286.181 15 Arias Lorena Andrea 32.027.616 16 Arias Lucas David 39.012.348 17 Armenta Jessica Giselle 33.049.550 18 Arréguez Teresita Jesus 28.657.450 19 Atencio Debora Johana 35.286.017 20 Atencio Maria Eugenia 36.348.330 21 Aybar Maria Belen 37.167.415 22 Aybar Maria Estela 30.805.738 23 Baigorrí Braian Nahuel 39.013.646 24 Barrera Gabriel Alejandro 37.740.672 25 Barrera Hector Daniel 36.844.751 26 Barrera Jhon Alexis 34.323.858 27 Barrionuevo Laura Elizabeth 28.404.021 28 Barrionuevo Marcela Elisa 34.716.747 29 Barros Sabrina Elizabeth 32.027.907 30 Bazán Eliana Elizabeth 34.995.242 31 Bazán Victor Ramón 22.751.183 32 Briceño María Rosa 26.804.626 33 Brizuela Jorge Omar 21.325.148 34 Brizuela Norma Valeria 34.129.443 35 Bulacios Johana Leticia 30.032.809 36 Bulacios Olga Del Valle 25.302.817 37 Cabrera Luis Hector 17.553.695 38 Carabajal Rosa Silvina 31.648.432 39 Carrizo Claudio Alesandro 35.269.275 40 Carrizo Juan Nicolas 38.203.617 41 Castillo Verónica Del Rosario 24.065.511 42 Castro Gabriela Micaela 36.348.291 43 Cativa Juana Arcenia 34.777.989 44 Cisneros Claudio Gabriel 28.456.053 45 Cisterna Angela Yanina 35.387.681 46 Cordoba Jesús Alejandro 33.758.585 47 Cordoba Marcos Omar 28.076.518 48 Coronel Martin Alejandro 37.637.979 49 Diaz Arias Karen Virginia 37.741.244 50 Espeche Azucena Cecilia 37.741.473 51 Espeche Maria Noelia 32.681.673 52 Farias Enzo Daniel 31.126.180 53 Farias Laura Cecilia 33.049.821 54 Farias Yanel Guadalupe 32.415.111 55 Fernandez Paola Solange 35.500.327 56 Figueroa Elizabeth Amalia 23.309.509 57 Galvan Florencia Ayelen 39.017.087 58 Garcia Walter Orlando 18.895.913 59 Garofoli Luis Miguel 31.034.119 60 Gomez Abel Celso 35.391.100 61 Gonzales Luis Daniel 32.681.763 62 Gonzalez Alicia 30.207.537 63 Gonzalez Dario Alfredo 31.382.647 64 Gonzalez Rosa Patricia 22.074.064 65 Guevara Cecilia Ines 31.126.019 66 Guzman Carla Soledad 24.487.980 67 Guzman Cintia Veronica 28.404.375 68 Guzman Romina Vanesa 31.814.702 69 Herrera Carlos German 31.163.184 70 Herrera Clara Soledad 33.360.433 71 Herrera Sergio Gustavo 20.071.057 72 Ignes Manuel Tomas Ceferino 20.755.528 73 Infante Estrella Alejandra 23.854.071 74 Iturre Norma Beatriz 18.357.648 75 Jalil Maria Sol 39.014.539 76 Juarez Lucero Micaela 38.202.784 77 Leguizamón Florencia Micaela 39.014.145 78 Leiva Daza Maria Ramona 24.065.489 79 Lizondo Natalia Soledad 31.222.079 80 Lopez Stella Maris 26.804.827 81 Lujan Cristian Marino 39.012.440 82 Lujan Jessica Carina 37.307.451 83 Lujan Paula Isabel 30.805.702 84 Marciante Maria Rosa 26.373.132 85 Martinez Nadia Isabel 35.907.003 86 Maza Carlos Roberto 22.556.667 87 Mercado Cinthia Paola 32.027.925 88 Mercado Ruben Dario 39.016.812 89 Mercado Walter Dario 31.648.307 90 Miñaura Laura Cristina 22.310.623 91 Molina Celia Beatriz 29.104.295 92 Monjes Angel Armando 26.804.830 93 Moreno Carola 24.309.250 94 Moreno Estela Maris 39.996.750 95 Moreno Monica Del Carmen 26.433.947 96 Muro Andres Edilberto 30.032.952 97 Muro Guillermo Alejandro 33.049.287 98 Narvaez Alberto Leonardo 27.717.750 99 Navarro Ivan Emanuel 32.027.660 100 Navarro Jose Antonio 30.676.370 101 Navarro Tania Evangelina 32.681.202 102 Nieto Natividad Del Valle 24.309.213 103 Nieto Zulma Roxana 20.308.320 104 Nieva Gonzalo Exequiel 37.089.232 105 Nieva Maria Marta 26.533.727 106 Nieva Mario Domingo 37.740.529 107 Novillo Gustavo 40.599.344 108 Obregon Mercedes Norma Alejandra 23.561.227 109 Oliva Maira Alejandra 35.388.176 110 Olmos Julia Ivana 27.917.090 111 Ontivero Gimena De Lourdes 35.388.251 112 Orellana Lautaro Rafael 36.278.442 113 Ortega Jonathan Alejandro 34.129.736 114 Ortega Juan Maximiliano 36.844.137 115 Ortega Pablo Fernando 32.282.585 116 Ortiz Diana Judith 38.202.631 117 Ortiz Yesica Soledad 29.187.346 118 Pachado Yohana Del Valle 38.202.908 119 Pacheco Edith Catalina 20.925.209 120 Pedraza Juan Omar 30.504.832 121 Peralta Carlos Ruben 33.360.493 122 Perea Azucena De Jesus 32.282.876 123 Perea Maria Belen 37.089.971 124 Pereyra Luis Marcelo 34.783.372 125 Quillotay Carlos Guillermo 37.167.703 126 Ramirez Angel Omar 28.647.480 127 Ramirez Jose Cirilo 25.300.423 128 Reartes Andrea Paola 27.341.235 129 Reartes Luis Rolando 17.216.846 130 Reinoso Silvia Andrea 21.944.959 131 Reinoso Valeria Soledad 28.909.458 132 Rios Hector Ariel 25.728.301 133 Rodriguez Oscar Alberto 14.774.954 134 Rodriguez Patricia Eugenia 26.433.387 135 Rodriguez Viviana Del Valle 22.515.745 136 Rojas Carla Giselle 33.049.636 137 Rojas Ramona Alejandra 24.830.092 138 Roldan Graciela Del Valle 23.035.668 139 Roson Maria Laura 32.282.850 140 Saldaña Liñan Claudia Elizabeth 36.143.064 141 Sanchez Cynthia Del Valle 31.648.375 142 Sanchez Emilce Soledad 31.162.706 143 Sanchez Walter Damian 35.391.483 144 Sandandel Yanina Del Valle 34.029.878 145 Santillán Luis Ramón 34.029.414 146 Sarmiento Mara Soledad 37.089.539 147 Sarmiento Nancy Rita 23.309.688 148 Sayes Rosario Maria Celeste 27.717.723 149 Segura Carlos Sebastian 35.021.166 150 Segura Jose Ignacio 36.604.231 151 Segura Mirtha Alicia Del Valle 33.049.711 152 Segura Veronica Del Valle 29.786.888 153 Silva Diego Rolando 33.360.472 154 Soria Adriana Del Valle 25.117.542 155 Soria Roxana Erika 31.310.025 156 Soria Silvia Rocio 32.681.233 157 Sosa Roberto Daniel 35.286.327 158 Sotomayor Giselle Yanel 34.915.185 159 Sotomayor Jenifer Nadia Nahir 38.202.378 160 Suarez Nancy Estefania 34.075.859 161 Tapia Garbe Fabio Cesar 36.844.748 162 Uriarte Alexandra Tamara 33.049.063 163 Valdez Hernando Pablo Noel 33.648.000 164 Varela Juana Catalina 18.167.901 165 Vazquez Silvana Celeste 38.203.759 166 Vega Karina Soledad 26.118.091 167 Vega Martha Yanina 34.129.477 168 Véliz Hector Antonio 26.804.711 169 Vera Lara Micaela 24.605.707 170 Vera Pablo Ricardo 33.550.106 171 Vergara Maria Celeste 27.341.040 172 Yapura Susana Vanesa 31.814.406 173 Zelarayan Soledad Karina 26.795.097

CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA



Orden Apellido y Nombre D.N.I. 1 Agüero, Adriana Edith 25746590 2 Alonso, Cesar Fernando 37168070 3 Álvarez, Macarena del Valle 38203620 4 Ávila, Paola Fernanda 27525377 5 Ayosa, Héctor Raúl 28309672 6 Brizuela, Rubén Darío 22751825 7 Boneu, Maria Fernanda 36844744 8 Burgos, María Fernanda 33360258 9 Carrizo, Silvio Damián 31382696 10 Castro, Jorge Augusto 31085505 11 Chayle, Marcos Nazareno 35388061 12 Colla, María Cecilia 31648685 13 Cordero, Ramona Noemí 31595612 14 Dávila Díaz, Raúl Rubén 39012917 15 Fernández, Walter David 41844041 16 Luna, Maica Fernanda 36844488 17 Monje Pacheco, Cynthia 39017094 18 Moya, Diego Hernán 26804812 19 Nieva, Cristian Marcelo 33550245 20 Olmos, Ramón Darío 34312422 21 Ortiz, Silvana del Valle 37743884 22 Rodríguez, Celeste María Giselle 35387693 23 Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen 37164330 24 Sierralta Montesino, Sofía del Valle 18904617 25 Silva Nieva, Teotista 24605668 26 Simón, María Agustina 26321684 27 Solohaga, Luciano Alan 35934039 28 Toloza, Fabián Eduardo 21944951 29 Vazquez, Elias Saul 34723418 30 Vega, Roxana Verónica 26856467

Los postulantes comprendidos en la nómina precedente, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Esp. I.M. N° 001/2025 —por el cual se establece el receso administrativo y funcional desde el 22/12/2025 al 31/01/2026 en el ámbito de la Municipalidad de SFVC— deberán presentarse ante las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, Calle Maipú N° 601, con DNI, en el horario de 08:00 a 12:30 hs., para el retiro del formulario del trámite psicofísico y requisitos de ingreso, de acuerdo al orden de publicación y al cronograma que se detalla a continuación:

Lunes 02/02/2026 – numeración 001 al 067 CCT

Martes 03/02/2026 –numeración 068 al 134 CCT

Miércoles 04/02/2026 – numeración 135 en adelante.

Para la conformación del legajo y posterior aprobación del mismo, la recepción de la documentación se realizará en el horario de 08:00 a 12:30 hs, de acuerdo al siguiente cronograma, en función al número de orden del listado de la publicación, sin excepción:

Lunes 23/02/2026 – numeración del 001 al 040

– numeración del 001 al 040 Martes 24/02/2026 – numeración del 041 al 080

– numeración del 041 al 080 Miércoles 25/02/2026 – numeración del 081 al 120

– numeración del 081 al 120 Jueves 26/02/2026 – numeración 121 al 160

– numeración 121 al 160 Viernes 27/02/2026 – numeración 161 al 203.-

Asimismo, se hace saber a los interesados que hubieren presentado oportunamente sus reclamos y no resultaren incluidos en el listado, que entre los días 02 al 06 de enero de 2026 podrán notificarse personalmente de las disposiciones pertinentes, en las oficinas de la Dirección General de Programas de Inclusión de la Municipalidad de SFVC – Sarmiento N° 1050.