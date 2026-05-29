Con el objetivo de desarrollar y fortalecer políticas integradas de cuidado entre Salud y Educación, el Ministerio de Salud de la Provincia realizó controles integrales en niños y niñas de primer grado de la Escuela Primaria N°285 de Huillapima, departamento Capayán.

A cargo del equipo del Programa Nacional de Sanidad Escolar (PROSANE), y personal del Caps de Huillapima, se llevó a cabo control clínico, control odontológico, evaluación antropométrica, de agudeza visual y vacunación a más de 30 estudiantes.

Estos controles buscan dar respuesta activa a las necesidades de atención de niños y niñas en edad escolar, impulsando acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, fortaleciendo además la articulación entre los ministerios de Salud y Educación.

Además del control integral de salud, se contempla el seguimiento y la resolución de las problemáticas detectadas durante el mismo.