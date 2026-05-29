En la mañana del jueves 28 de mayo se realizó una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad Casa Caravati para anunciar que la Capital de Catamarca será sede del “XVIII Encuentro Nacional de CECA Argentina y el XII Encuentro en Formación de Educadores de Museos”, que se desarrollará del 10 al 12 de septiembre de 2026.

Participaron de la presentación el director general de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Alejandro Farfán; la secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Capital, Marqueza Blanco; la administradora de Gestión Cultural de la Municipalidad, Valeria Berrondo; la directora de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Edith Cardoso; y la encargada de Casa Caravati, Noelia Zurita.

La realización de este importante evento en Catamarca representa un hecho histórico para la región, ya que será la primera vez que el Encuentro Nacional de CECA Argentina se llevará a cabo en el Norte Argentino. Durante tres jornadas, la ciudad recibirá a educadores, trabajadores de museos, gestores culturales, investigadores, estudiantes y referentes de distintas provincias del país y de América Latina.

El encuentro es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia y CECA Argentina —Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos (ICOM)—, y propone reflexionar sobre el rol de los museos como espacios de participación, aprendizaje e inclusión bajo el lema “Tejiendo comunidades, articulando territorios”.

Las actividades tendrán como sedes principales al Museo Casa Caravati, el Museo Virgen del Valle y CATA Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

Durante la conferencia, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Capital, Marqueza Blanco, destacó la importancia de haber sido seleccionados como sede del encuentro: “Para nosotros es una acción muy importante. Estamos atravesando un nuevo proceso luego de haber sido seleccionados para recibir este evento y vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Provincia. Queremos resaltar que, por primera vez en el norte de la República Argentina, San Fernando del Valle de Catamarca será sede de este encuentro nacional”.

Asimismo, remarcó que ya se encuentran recibiendo consultas de profesionales e investigadores de distintos países de América Latina interesados en participar de las jornadas.

Por su parte, Edith Cardoso expresó el orgullo que representa para los trabajadores de la cultura formar parte de este acontecimiento: “Sabemos la importancia que tiene la educación en nuestros espacios culturales y museísticos. Todos los días trabajamos no solo con artistas, sino también generando dinámicas educativas desde cada uno de nuestros espacios”.

En tanto, Valeria Berrondo adelantó que además de las actividades académicas y de intercambio profesional, se propondrá una agenda turística y cultural para quienes visiten la provincia: “Queremos que quienes lleguen a Catamarca puedan también recorrer distintos puntos estratégicos de la Capital a través de circuitos y tours culturales”.

La funcionaria invitó además a trabajadores, educadores y gestores de museos de toda Latinoamérica a presentar ponencias y proyectos, destacando que ya se recibieron propuestas provenientes de México, Colombia y Paraguay. “Cada territorio tiene experiencias valiosas para compartir y poner en diálogo. Ese es uno de los grandes desafíos de este encuentro”, señaló.

La convocatoria para presentación de propuestas y ponencias ya se encuentra abierta. Los resúmenes podrán enviarse hasta el 30 de junio, mientras que los trabajos completos tendrán plazo de entrega hasta el 31 de julio.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/formularioinscripciónCECA2026