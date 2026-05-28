DEL 17 AL 26 DE JULIO EN EL PREDIO FERIAL CATAMARCA

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, promete noches inolvidables con espectáculos de artistas locales y de figuras nacionales que regresan al festival, y otras que llegan por primera vez para conquistar al público que elige a la fiesta más importante del invierno del país. Este año, el Escenario Mayor tendrá seis noches de celebración que reúnen a los mejores exponentes del folclore, la música popular y el rock nacional.

Entre los artistas nacionales invitados figuran Los Campedrinos, Pimpinelas, Los Nocheros, Los Tekis, La Sole, Karina, Valentín Vargas, Lázaro Caballero, Vilma Palma y, como cierre de lujo, Fito Páez. Además, como cada año, el Poncho le da un lugar destacado a los artistas catamarqueños que suben al Escenario Mayor para compartir su música, su danza y su talento con el público local y visitantes de todo el país, poniendo en valor la identidad cultural y artística de la provincia.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

Cartelera completa

VIERNES 17

Delegación regional puna – Antofagasta de la sierra

Compañía Mala Junta

Noelia Díaz Negracha

Germán Fuentes

Cía. De Danzas Femeninas Eulalias

Nicolás Reyna

Pimpinela

Noelia Tula

Emilio Morales

Campedrinos

SÁBADO 18

Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui

Leticia Aranda

Juan Ignacio Molina

Chango Spasiuk con Nadia Larcher Y Marcelo Dellamea

Academia de Danzas Yawar Waina

Los Nocheros

El Arribeño Ballet

Itatí

Kaly Barrionuevo

Los Tekis

DOMINGO 19

Ballet Argentina

Yanel Pedraza Y Miguel Quintero

Néstor Pacheco

Fernanda Cruz

Cololo Macedo

Soledad

Caravana Catucha

Nico Galleguillo

Karina

VIERNES 24

Delegación Artística De La Unca

Belén Parma

Compañía Escénica

Germán Cano

Folk4

Valen Vargas

Loy Carrizo

Koki Y Pajarín Saavedra

Cazzu

SÁBADO 25

Ballet Folclórico Estable Municipal

Deby Gianoglio

Academia De Danzas Folklóricas Semblanzas

Las Voces Del Viento

Luz Segura

Jorge Rojas

Los Hermanos Rodríguez

Carafea

Lázaro Caballero

DOMINGO 26

Ballet Folklórico Rubinstein

Wilson Figueroa

Los Mellizos

Agustín Isasmendi

María Paula Godoy

Fito Páez

Estudio De Malambo Chúcaros

Vilma Palma