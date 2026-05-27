CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO Y EL BANCO NACIÓN

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, junto al Banco Nación, anuncian la edición 2026 del programa de descuentos y beneficios para compras con tarjetas de crédito de la entidad durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
La propuesta, conocida como “Marcatón al Poncho”, contempla descuentos del 30% en distintos rubros dentro de la fiesta, alcanzando tanto a turistas como a consumidores locales. Esta iniciativa busca fortalecer la economía local y potenciar la actividad de artesanos, productores y emprendedores que forman parte de la fiesta.
En todos los casos, las promociones estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Nación, tanto tarjetas físicas como a través de la billetera digital.

Entradas para el Escenario Mayor y el Poncho Sunset
Las entradas para los espectáculos programados en el Escenario Mayor y el Poncho Sunset tendrán un 30% de descuento sin tope de reintegro y podrán abonarse en hasta 3 cuotas sin interés. Este descuento se aplicará tanto en compras online a través de la plataforma universotickets.com, como en compras presenciales que se podrán realizar sólo del 17 al 26 de julio en las boleterías del Estadio Bicentenario.

Productos regionales, artesanías e indumentaria
Se ofrecerá un 30% de descuento, sin tope de reintegro, y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés en stands y comercios adheridos que estén dispuestos en el Predio Ferial Catamarca durante los días de la fiesta, del 17 al 26 de julio.

Gastronomía
El sector gastronómico contará con un 30% de descuento sin tope de reintegro, válido para pagos en una sola cuota en los espacios adheridos como food trucks y bares que funcionen dentro del Predio Ferial durante la Fiesta del Poncho.

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