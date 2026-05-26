La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a través del Observatorio de Turismo Municipal, presentó el informe correspondiente al fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo, comprendido entre el 23 y el 25 de mayo, período en el que la actividad turística generó un impacto económico estimado de $612.409.117 en San Fernando del Valle de Catamarca.

De acuerdo al relevamiento realizado sobre alojamientos registrados y habilitados, la ciudad recibió un total estimado de 1.981 visitantes, con una estadía promedio de 3,3 noches y una ocupación hotelera del 45%. En cuanto a la tipología de alojamiento más elegido este fin de semana, se destaca el hotel 3 estrellas con el 52%, seguido por las cabañas y residenciales con un 51%.

Uno de los aspectos destacados del informe es precisamente la permanencia promedio de los turistas en el destino, un indicador que continúa consolidando a la Capital como una ciudad elegida para estadías prolongadas dentro del norte argentino. A esto se suma un gasto promedio diario por visitante de $157.720, reflejando un movimiento económico importante para sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

Perfil del Turista

En relación al perfil de los visitantes, el estudio señala que el grupo familiar fue la modalidad de viaje más frecuente, representando el 43,3% del total, mientras que el automóvil particular se mantuvo como el medio de transporte más utilizado. Además, el 94% de los turistas fueron de origen nacional, con una marcada presencia de visitantes provenientes de Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, consolidando a San Fernando del Valle de Catamarca como un destino con fuerte atracción regional.

Asimismo, el citado informe indica que la mayoría de los visitantes (63%) tuvo como principal motivo de la visita el ocio y la recreación, seguido de la motivación religiosa (25%).

Otro dato relevante en términos de posicionamiento turístico es que el 63% de los visitantes arribó por primera vez a San Fernando del Valle de Catamarca durante este fin de semana largo, mientras que el 85% manifestó no haber considerado otros destinos alternativos para su viaje, reflejando el interés y la capacidad de atracción que mantiene la Capital dentro del escenario turístico regional.

Si bien los indicadores registraron una disminución respecto al último fin de semana largo de mayo —particularmente en ocupación hotelera y cantidad de visitantes— desde el área destacaron la importancia de sostener el movimiento turístico en un contexto económico complejo a nivel nacional, valorando especialmente el impacto económico alcanzado y el nivel de permanencia de los visitantes en el destino.

La afluencia en los atractivos turísticos

Asimismo, las propuestas culturales y recreativas impulsadas durante el fin de semana en espacios como Casa de la Puna acompañaron el movimiento turístico y convocaron tanto a turistas como a residentes, fortaleciendo el consumo interno y la circulación en atractivos de la ciudad.

En cuanto a la afluencia en atractivos turísticos y centros de informes, podemos destacar que más de 450 personas acudieron a los mismos, destacándose el Pueblo Perdido de la Quebrada con 175 visitantes. En tanto que 539 personas visitaron los museos administrados por el municipio, predominando el Museo de la Virgen del Valle con 362 turistas.

De esta forma, el informe concluye que la afluencia de turistas en los atractivos turísticos representó un crecimiento del 78,4% respecto al último fin de semana largo del Día del Trabajador.