LUZ, CÁMARA ACCIÓN- COMENZÓ EL RODAJE

Los paisajes imponentes de Catamarca ya comenzaron a transformarse en escenario de ficción con el inicio del rodaje de la serie “ECOS”, una producción audiovisual que apuesta a mostrar la riqueza natural y cultural de la provincia a través de una propuesta con fuerte identidad local y un elenco integrado por actores catamarqueños.

La serie es co-producida por la Cooperativa de Trabajo La Mulita y la productora Embajada, en una articulación que combina experiencia en la industria audiovisual nacional con un profundo conocimiento del territorio provincial. Desde Embajada impulsan el proyecto aportando su trayectoria en producción y vinculación con el sector audiovisual, además del acompañamiento de aliados estratégicos como la reconocida marca Sony.

Por su parte, La Mulita cumple un papel clave en el desarrollo integral del rodaje en Catamarca, trabajando en la gestión territorial, la articulación institucional y la coordinación con equipos técnicos, locaciones y comunidades locales. Su participación permite que la producción mantenga una impronta auténticamente catamarqueña y genere un impacto directo en distintos sectores vinculados a la actividad audiovisual.

El proyecto también cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, en el marco de las políticas orientadas a fortalecer la industria audiovisual provincial, fomentar nuevas oportunidades laborales y posicionar a Catamarca como un destino atractivo para grandes producciones.

A ello se suma la colaboración de la Municipalidad de la Capital, que brinda apoyo logístico, coordinación territorial y asistencia operativa para facilitar el desarrollo de las grabaciones. Del mismo modo, los municipios de Londres y Puerta de Corral Quemado acompañan esta iniciativa que pone en valor la geografía, la cultura y el talento humano de la provincia.

Con cámaras en marcha y escenarios naturales que prometen deslumbrar en pantalla, “ECOS” comienza a escribir una nueva página para la producción audiovisual catamarqueña, llevando la esencia del territorio al lenguaje del cine y las series.