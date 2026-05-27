“Este paso representa una entrega total al Señor por medio del Sacerdocio ministerial”, manifestó el diácono Carlos Bazán a un paso de su ordenación.

Este viernes 29 de mayo, a las 20.00, el diácono Carlos Daniel Bazán será ordenado sacerdote, durante la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.
El lema que eligió para su ordenación sacerdotal corresponde a la cita de Hb 7,17 que dice: «Tú eres sacerdote para siempre», con la cual se identifica en este momento especial en que entregará su vida totalmente a Dios y al servicio de la Iglesia.
A días de su consagración manifestó que “este paso representa una entrega total al Señor por medio del Sacerdocio ministerial, cuyo centro es el servicio a Dios y a la Iglesia que peregrina en Catamarca”.
El joven es oriundo de Capital, más precisamente del barrio Virgen Niña, perteneciente a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con sede en el sur capitalino.
Proviene de una familia compuesta por sus padres Mirta y Carlos Bazán, y sus siete hermanos: Vanesa, Exequiel, Leandro, Alberto, Milagros, Lautaro y Alexis.
Realizó su educación primaria en la escuela N° 323 Juan Alfonso Carrizo del barrio La Viñita, y el Nivel Secundario en el colegio N° 47 Ramón S. Castillo, antiguo Liceo de Señoritas.
Concluyó los estudios filosóficos y teológicos, en diciembre de 2023, en el Seminario Mayor Nuestra Señora de la Merced y San José, de la Arquidiócesis de Tucumán.
El 6 de diciembre de 2024 recibió los ministerios del Lectorado y del Acolitado; el 21 de marzo de 2025 fue admitido a las Órdenes Sagradas; y el viernes 13 de junio del año pasado fue ordenado diácono en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.
Realizó su experiencia pastoral en la parroquia San Juan Bautista, con sede en la ciudad de Tinogasta, Decanato Oeste, y hasta ahora viene prestando su servicio diaconal en la parroquia Santa Rosa de Lima, con sede en la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.
Acompañemos a Carlos con nuestra oración y participando de la celebración de ordenación sacerdotal.

Adoración Eucarística
Este mismo día, a las 19.00, en los momentos previos a la Santa Misa, se realizará la Adoración Eucarística, en la que se pedirá de manera especial por las vocaciones sacerdotales y religiosas.

Primeras Misas
El flamante sacerdote celebrará sus primeras Misas el sábado 30 de mayo a las 19.00 en la sede parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en 1° de Mayo 1.250, enfrente de la plaza 25 de Agosto o Plaza de la Estación; el domingo 31 a las 10.00 en el Oratorio Divino Niño Jesús del barrio Villa Eumelia; y a las 18.00 en la capilla María Auxiliadora, jurisdicción de la parroquia Santa Rosa, ubicada en Los Altos, departamento Santa Rosa.

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