En el marco del programa piloto de Mediación Penal Juvenil dispuesto por la Corte de Justicia de la Provincia mediante Acordada Nº 4770, se concretó con resultado positivo la primera causa penal derivada a este mecanismo de justicia restaurativa.

En la audiencia de mediación realizada en el Centro de Mediación Judicial participaron el Defensor Penal Juvenil Dr. Sergio Daniel Veliz y la Asesora de Menores Dra. Daniela Faerman, lográndose un acuerdo entre el adolescente en conflicto con la ley penal y la víctima del hecho.

La causa remitida a mediación se originó a partir de una investigación por el delito de encubrimiento por receptación, previsto en el Art. 277 del Código Penal, debido a que el adolescente involucrado adquirió una motocicleta que había sido sustraída a la víctima.

Durante el proceso de mediación, las partes llegaron a un entendimiento. El adolescente ofreció disculpas a la víctima, quien las aceptó y manifestó su voluntad de perdonarlo. Asimismo, el joven asumió la responsabilidad por lo ocurrido y se comprometió a realizar una reparación económica y tareas comunitarias en una parroquia cercana a su domicilio.

Con el cumplimiento de las obligaciones asumidas, se extinguirá la acción penal respecto del adolescente, significando para él una nueva oportunidad de reinserción y responsabilización, mientras que para la víctima representa una respuesta judicial efectiva y la posibilidad de cerrar un episodio doloroso de su vida.

Este resultado refleja los objetivos de la justicia restaurativa, orientados a la reparación del daño, la responsabilización del joven y la pacificación social.