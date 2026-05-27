Jubilados Autoconvocados de Catamarca realizaron esta mañana una movilización en el centro de la Capital en rechazo al «ajuste» y «desfinanciamiento» del PAMI y para reclamar mejoras en la atención y cobertura de prestaciones.

Frente a la sede del organismo, los jubilados leyeron un documento con los principales reclamos del sector e intentaron ingresar para entregar la nota a las autoridades del PAMI. En un primer momento no les permitieron el acceso, lo que generó algunos momentos de tensión. Finalmente, dos representantes del grupo pudieron ingresar al edificio para presentar formalmente el escrito.

“Los jubilados necesitan que les devuelvan sus derechos”, expresaron tras la lectura del documento frente al edificio.