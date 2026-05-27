El Ministerio de Desarrollo Social, mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, pone en marcha el “Programa Abrigo”, un protocolo de articulación interministerial destinado a brindar asistencia integral a personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas.

La iniciativa establece un trabajo coordinado entre equipos sociales, sanitarios y de emergencia para garantizar una respuesta rápida, humanitaria y con enfoque de derechos en todo el territorio provincial. El operativo contempla la detección y abordaje en territorio, evaluación médica obligatoria previa al ingreso a refugios nocturnos y acompañamiento integral en salud física y mental.

El protocolo prevé además dispositivos de contención y seguimiento para personas con consumos problemáticos, acceso a controles médicos, vacunación, testeos preventivos y acompañamiento terapéutico, fortaleciendo así una estrategia integral de cuidado y protección social.

Desde el Gobierno Provincial se solicita la colaboración de toda la comunidad para detectar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante las jornadas de frío extremo.

Si observás a alguien en situación de calle envía un mensaje de WhatsApp al 383-4033835 para activar la asistencia correspondiente.