Este lunes 25 de mayo, se iniciaron los ejercicios espirituales del clero catamarqueño, que se extenderán hasta el viernes 29. Participan sacerdotes de Capital y del interior de la diócesis junto con el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč.

Estas jornadas cuentan con la iluminación del padre Carlos Ponza, sacerdote del clero secular de la Arquidiócesis de Córdoba, quien es licenciado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Fue Director Espiritual del Seminario Mayor de Córdoba durante 27 años y titular de varias cátedras.

Actualmente está dedicado a la predicación de Retiros Espirituales y a la investigación.

Rezamos por los frutos de este encuentro de espiritualidad y formación de nuestro clero.

Sin Misas en las parroquias

Debido a este retiro espiritual, durante esta semana no se celebran Misas en las parroquias de la diócesis.