El sábado 23 de mayo se llevó a cabo una concurrida jornada de Pentecostés con la participación de más de 400 niños de la Catequesis que se preparan para recibir la Confirmación, acompañados por sus padres y catequistas, en el predio de La Graciana ubicado en Piedra Blanca, sector contiguo a la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario de su natalicio.

La jornada estuvo organizada por la Junta Diocesana de Catequesis, junto con la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional, y la colaboración de los movimientos juveniles de la Renovación Carismática, Acción Católica y Palestra.

El encuentro se inició con la bienvenida enfrente a la Casa Natal; luego se vivieron momentos de animación y reflexión con la representación del momento de la venida del Espíritu Santo relatado en los Hechos de los Apóstoles, a cargo de los jóvenes de Acción Católica. La animación estuvo a cargo de los jóvenes carismáticos y de la comunidad Saulito de Palestra.

También visitó la jornada, una imagen del Beato Esquiú realizada con inteligencia artificial, que respondía a las preguntas que los chicos de la Catequesis hacían sobre su vida.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el párroco de San José de Piedra Blanca y director de la Catequesis, el padre Marcelo Amaya.

El Obispo manifestó su alegría de que se hayan reunido tantos chicos junto con sus familias para la Vigilia de Pentecostés, y estuvo compartiendo momentos de diálogo con distintos grupos de niños.

Como cierre se peregrinó con la imagen del Beato Esquiú hasta el templo parroquial, para ganar las indulgencias concedidas por el Papa León XIV en este Año Jubilar. En la oportunidad, el Obispo explicó el sentido de las indulgencias y se rezó por las intenciones por el Santo Padre.