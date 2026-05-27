El Ministerio de Minería recuerda a las empresas, emprendedores, profesionales y prestadores de servicios de toda la provincia que continúan habilitadas las inscripciones en el Registro de Proveedores Mineros, una herramienta estratégica creada en 2014 (resolución SEM N°498/14), el marco de las políticas mineras implementadas por el Estado para el desarrollo sostenible de la minería.

De esta manera, las empresas mineras cuentan con un valioso documento para la compra de bienes y la contratación de servicios catamarqueños, lo que promueve la transparencia, la organización y el fortalecimiento del desarrollo productivo local vinculado a la actividad minera.

Formar parte del registro permite visibilizar la oferta de bienes y servicios disponibles en Catamarca, facilita el vínculo entre proveedores locales y empresas del sector, en un marco de igualdad de oportunidades y acceso a la información.

El Registro de Proveedores Mineros constituye además una herramienta clave para consolidar una minería con mayor participación local, promoviendo el crecimiento de empresas catamarqueñas, la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de valor asociadas a la actividad y la diversificación productiva

Esto generó un incremento sostenido del entramado productivo local con presencia en múltiples servicios estratégicos para la minería. Actualmente hay 229 proveedores locales activos y más de $481.750 millones en compras a empresas catamarqueñas en el último año.

A través de esta iniciativa, el Estado continúa impulsando políticas públicas orientadas a la transparencia, la planificación y el fortalecimiento institucional, acompañando a los distintos actores que forman parte del entramado productivo minero de la provincia.

Los interesados pueden realizar su inscripción ingresando al: Portal.catamarca.gob.ar, Minería, Proveedores Mineros, o consultando en las oficinas del Ministerio de Minería, Sarmiento 981, San Fernando del Valle de Catamarca.