En el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo en la Escuela Municipal N° 3, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, lanzó duras críticas hacia los bloques opositores del Concejo Deliberante, acusándolos de mantener «discursos vacíos». El jefe comunal apuntó especialmente contra la propuesta de los ediles libertarios que busca prohibir el cobro de estacionamiento en los alrededores de la Fiesta del Poncho bajo el argumento de que se trata de una «privatización de la vía pública».

Saadi respaldó el esquema social que implementa la comuna, explicando que la recaudación de esos espacios tradicionalmente se destina a clubes, centros vecinales y entidades benéficas que necesitan generar recursos. «Están en contra del que limpia vidrios por necesidad, del que cuida un coche o del vendedor ambulante que busca ganarse unos mangos. La oposición debería presentar proyectos que mejoren de verdad la calidad de vida de la gente y ponerse a laburar»… sentenció Saadi

El jefe comunal ponderó el nivel del sistema educativo municipal. Subrayó el valor de contar con la única escuela pública del país que rinde exámenes internacionales de Cambridge y destacó la incorporación de infraestructura tecnológica y talleres sobre educación financiera y emprendedurismo para el nivel secundario.