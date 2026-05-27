El próximo 30 de mayo se llevará a cabo la apertura de la 8va cohorte de la Diplomatura de Acompañantes Comunitarias/os contra la violencia de género, organizada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia a través de la dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca y la Secretaría de Mujeres de Córdoba. Una propuesta abierta a toda la comunidad, para formarse, construir redes y fortalecer herramientas con perspectiva de género y derechos humanos.

La misma es gratuita, cuenta con 8 módulos, durante 8 meses, a dictarse un sábado por mes, de manera virtual y en San Fernando del Valle de Catamarca contará con un aula presencial en la Facultad de Humanidades, brindando acceso digital, acompañamiento, espacio de consultas y reflexiones locales, a través de la Dirección.

“En Catamarca se dictará por tercera vez consecutiva esta propuesta gratuita, abierta a toda la comunidad y pensada para seguir fortaleciendo herramientas de prevención, acompañamiento y construcción de redes en todo el territorio”, explicó Belky Pennise Zavaley, directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, al asegurar que es un importante espacio de formación, compromiso y construcción colectiva para fortalecer redes comunitarias que acompañen, orienten y sostengan a quienes atraviesan situaciones de violencia.

El primer encuentro será sobre “Género, Derechos Humanos y Violencias”, con un panel de referentes nacionales e internacionales como Luis Moreno Ocampo, Rita Segato, Graciela López de Filoñuk, Ana Oberlin y María Teresa Sánchez. Las inscripciones están disponibles a través del siguiente link: https://forms.gle/2uWTRJyTS8t9vEws7

Más de 300 diplomados

Asimismo, informó que el viernes 22, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, se llevó a cabo el acto de Colación de Grado de más de 300 diplomados/as de toda la provincia y contó con la participación de la Secretaria de la Mujer de Córdoba, Dra. Claudia Martínez, quien destacó la importancia de generar una red que une a Catamarca, Córdoba y todo el país contra la violencia de género.

La diplomatura fue declarada de Interés Parlamentario por la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia. Persigue como objetivo general, formar agentes territoriales para la prevención, detección temprana, orientación y acompañamiento integral de personas en situación de violencia de género, consolidar redes comunitarias que aborden esta problemática con perspectiva de derechos humanos, entre otros.

Para mayor información, dirigirse a la Dirección Provincial de Mujeres Género y Diversidad sito en calle Ayacucho y Esquiú, 2do piso, en horario matutino o a través del mail unidadcapacitacionyfomacion@gmail.com

Cabe destacar que los diplomados/as que no pusieron asistir al acto de colación pueden pasar a retirar sus correspondientes diplomas en el edificio del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dirección Provincial de Mujeres género y Diversidad, sito en calle Esquiú y Ayacucho, 2do piso, en horario matutino.

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