Este viernes 29 de mayo desde las 10 hs comienza la venta de entradas de forma online a través de la plataforma universotickets.com para el Festival Mayor y el Poncho Sunset, los dos escenarios pagos que tendrá este año la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El Escenario Mayor de la fiesta contará con seis noches de espectáculos -programadas entre el 17 y el 26 de julio- y una grilla que combina propuestas artísticas locales y números de nivel nacional e internacional.

Entre los números nacionales figuran Campedrinos y Los Pimpinela el día viernes 17 en la jornada inaugural de la fiesta; Los Nocheros, Los Tekis y el Chango Spasiuk, junto a Nadia Larcher y Marcelo Dellamea el día sábado 18 de julio; Soledad y Karina el domingo 19 de julio. El segundo fin de semana de Poncho el Escenario Mayor presentará el viernes 24 de julio a Cazzu y Valen Vargas; el sábado 25 de julio se presentarán Lázaro Caballero, Carafea y Jorge Rojas; y el domingo 26, jornada de cierre del Poncho, el festival contará con la actuación de Vilma Palma y de Fito Páez.

El Poncho Sunset, la propuesta de la Fiesta del Poncho para celebrar el Día del Amigo, será el lunes 20 de julio desde las 17 hs en el Estadio Bicentenario y promete un atardecer inolvidable con Los Herrera, Abel Pintos y la LBC y Euge Quevedo.

Las entradas -tanto para el Escenario Mayor como para el Estadio- no son numeradas y tienen diferentes costos, según fechas y ubicación.

En el Escenario Mayor, el costo de la entrada general más baja será de $30.000 y el de la platea más baja de $50.000.

En todos los casos, estará vigente desde el momento de salida de ventas de entradas online, la promoción especial “El Marcatón al Poncho”, impulsada por el Gobierno de la Provincia junto al Banco Nación que permite acceder a un 30% de descuento en la compra de entradas para la Fiesta del Poncho y hasta 3 cuotas sin interés, comprando con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Si se aprovecha ese descuento, las entradas generales más bajas serán de $21.000 y las plateas más bajas, de $35.000.

La venta de entradas en boleterías físicas se realizará exclusivamente durante los días de la fiesta -del 17 al 26 de julio- en las boleterías del Estadio Bicentenario.

Una novedad es que este año, el sector VIP suma capacidad a través de balcones ubicados en ambos laterales del salón mayor. Cada balcón, al igual que los sectores VIP ubicados en el pullman, contará con livings y acceso a barra exclusiva y servicio de mozo. Cada living del pullman cuenta con capacidad para seis personas, mientras que los balcones tienen una capacidad para ocho personas cada uno.

Otra novedad es que este año el sorteo del Fiat Cronos 0 km de Ledian se realizará el lunes 20 de julio y exclusivamente con las entradas de quienes asistan al Poncho Sunset, evento especial por el Día del Amigo.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas tienen distinto costo según la jornada y el sector. En el Escenario Mayor hay sectores: general, platea, pullman, livings pullman y balcones living A y B.

En tanto que el Poncho Sunset, en el Estadio Bicentenario, contará con dos sectores: campo de pie y platea en tribuna.

ESCENARIO MAYOR

Viernes 17 de julio | Campedrinos y Pimpinela.

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $70.000 y General (sector de pie): $40.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $80.000; Pullman Living (para 6 personas): $90.000 por persona, total: $540.000; Balcón A y B (para 8 personas): $90.000 por persona – total: $720.000.

Sábado 18 de julio | Los Nocheros, Los Tekis y Chango Spasiuk con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $50.000 y General (sector de pie): $30.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $60.000; Pullman Living (para 6 personas): $70.000 por persona, total: $420.000; Balcón A y B (para 8 personas): $70.000 por persona – total: $560.000.

Domingo 19 de julio | Soledad y Karina

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $70.000 y General (sector de pie): $40.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $80.000; Pullman Living (para 6 personas): $90.000 por persona, total: $540.000; Balcón A y B (para 8 personas): $90.000 por persona – total: $720.000.

Viernes 24 de julio | Cazzu y Valen Vargas

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $90.000 y General (sector de pie): $70.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $100.000; Pullman Living (para 6 personas): $110.000 por persona, total: $660.000; Balcón A y B (para 8 personas): $110.000 por persona – total: $880.000.

Sábado 25 de julio | Lázaro Caballero, Jorge Rojas y Carafea

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $50.000 y General (sector de pie): $30.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $60.000; Pullman Living (para 6 personas): $70.000 por persona, total: $420.000; Balcón A y B (para 8 personas): $70.000 por persona – total: $560.000.

Domingo 26 de julio | Fito Páez y Vilma Palma

SECTORES GENERALES: Platea (con sillas): $100.000 y General (sector de pie): $80.000

SECTORES PREFERENCIALES: Pullman Butaca: $120.000; Pullman Living (para 6 personas): $120.000 por persona, total: $720.000; Balcón A y B (para 8 personas): $120.000 por persona – total: $960.000.

Lunes 20 de julio | Poncho Sunset | Abel, LBC y Euge Quevedo y Los Herrera

Campo: $50.000 | Platea: $70.000

Cupo Discapacidad

La organización reservará un 4% del aforo de cada espacio para personas que posean Certificado Único de Discapacidad. La reserva de las entradas se realizará a través de un formulario online que estará disponible 48 hs de cada show en las plataformas oficiales de la Fiesta del Poncho.

Una vez completado el cupo por show, el formulario quedará cerrado.

Una vez validada la información, se enviará una confirmación de reserva por correo electrónico.

La confirmación garantiza el acceso a la noche habilitada, y el ingreso se realizará mediante listados por jornada, en la puerta de acceso correspondiente. Allí la persona deberá presentar su CUD y su DNI.

El horario límite de acceso al sector con CUD será a las 21.30 hs. Después de ese horario la organización podrá reasignar los lugares que no hayan sido ocupados según demanda.