La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra firmó un importante convenio de cooperación con la Universidad Siglo 21, una iniciativa que permitirá ampliar las oportunidades de capacitación y formación académica para los habitantes del departamento, empleados municipales y también para integrantes del sector privado.

La rúbrica del acuerdo estuvo encabezada por el intendente municipal, Mario Cusipuma, junto a Yamila Alexandra Saracho, Coordinadora Académica y Tutora de Carreras de la Universidad Siglo 21 CAU Belén, y Aldana Sosa, integrante del Departamento de Admisiones de la misma institución.

Este convenio se enmarca dentro de una política pública sostenida que impulsa la gestión municipal, orientada a la formación constante de los antofagasteños como herramienta fundamental para generar mayores oportunidades laborales, fortalecer capacidades locales y promover el desarrollo humano y profesional de la comunidad.

El acuerdo contempla beneficios educativos para los empleados municipales y sus grupos familiares directos, quienes podrán acceder a carreras de pregrado, grado, diplomaturas, cursos y programas de posgrado con descuentos especiales, fomentando así el acceso a la educación superior. Asimismo, se prevé la posibilidad de otorgar becas completas de estudio en función de la cantidad de inscriptos que se incorporen a la oferta académica de la institución.

Desde la Universidad Siglo 21 se incorporará a la Municipalidad dentro de su programa “Organizaciones Amigas”, permitiendo que trabajadores municipales y sus familiares accedan a descuentos del 10% en diversas propuestas educativas, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Esta acción se articula además con uno de los proyectos estratégicos más importantes que lleva adelante la gestión municipal: la creación del Centro de Formación Técnica Municipal, cuyas aulas estarán finalizadas durante el mes de octubre, dando inicio a una nueva etapa de capacitación y profesionalización para los vecinos del departamento.

De manera complementaria, avanza la construcción y organización del nuevo Corralón Municipal, espacio que también contará con talleres técnicos formativos destinados a brindar herramientas prácticas y conocimientos específicos vinculados a distintos oficios y actividades productivas.

Al respecto, el intendente Mario Cusipuma destacó que la educación y la capacitación constituyen pilares fundamentales para el crecimiento de la comunidad.

«Nuestro objetivo es generar oportunidades reales para que los antofagasteños puedan capacitarse, acceder a nuevas herramientas y ser cada vez más competitivos en el mundo laboral. Estamos construyendo una política de formación permanente que permita fortalecer tanto al sector público como al privado, preparando a nuestra gente para los desafíos del presente y del futuro.»

Con este nuevo convenio, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra continúa consolidando una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo del capital humano, apostando a la educación, la innovación y la formación técnica como motores del crecimiento local.