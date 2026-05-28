El presidente Javier Milei encabezó este jueves el cierre del Latam Economic Forum, un encuentro de economía y finanzas organizado por Research for Traders y la Fundación de Acción Social de Jabad, con un discurso en el negó las brutales consecuencias de sus políticas de ajuste e incluso aseguró que la Argentina será “el país que más va a crecer en los próximos años”.

En el comienzo de su disertación, el mandatario volvió a culpar a los gobiernos pasados, al afirmar que el país “perdió décadas y décadas experimentando con modelos centralistas que solo generaban miseria y estancamiento: mientras el resto de los países de la región estabilizaban sus monedas y crecían, nosotros descubrimos hasta dónde podía llegar nuestra decadencia”.

En 2023, sin embargo, “Argentina decidió cambiar para bien de una vez por todas, gracias a un pueblo harto de recetas fracasadas”, celebró el mandatario, quien llamó a “abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo”.

Luego, el ultraderechista reiteró su diatriba contra el periodismo y planteó que “nunca en la historia argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios de comunicación” y hasta se victimizó denunciando que “nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un Gobierno”.

“La economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual. Puede haber gente que le parezca poco, que le parezca mucho, pero en los 100 años previos a nuestra llegada la tasa de crecimiento promedio de la Argentina fue del 1% anual. Es decir, estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo”, señaló, un dato que contrasta con el cierre constante de empresas y pymes que se ha registrado en el último tiempo.

Y siguió, en una defensa de sus políticas de ajuste: “Lo mismo con la inflación. ¿Es la que queremos? Claramente no. Pero venía de una aceleración brutal, viajando al 1.5% diario. Si nosotros no cortábamos de cuajo el desequilibrio fiscal, el desequilibrio en el Banco Central, y no poníamos en orden todas las finanzas del Estado, sin lugar a dudas hubiéramos terminado con una hiperinflación en torno al 15.000%“.

En su discurso ante el Latam Economic Forum, el mandatario incluso llegó a afirmar que fue víctima de un intento de golpe de Estado: “Después de que ganamos la elección en la Ciudad comenzaron los ataques de la política. Hay que decirlo abiertamente: intentaron un golpe de Estado. Lo intentaron en la Cámara de Diputados, en el Congreso con siete intentos de juicio político. Atacaron el programa económico con 40 leyes, tratando de vulnerar el equilibrio fiscal, aún violando la propia ley que establece que las leyes cuando sancionan gasto tienen que tener una contrapartida de financiamiento”.

En esos “ataques”, sostuvo el mandatario para lavarse las manos del desastre económico que está dejando su Gobierno, “lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos” que “hizo que el precio de los mismos caigan, y eso implica que subió el riesgo país y la tasa en pesos”.

“La suba en la tasa de interés generó una destrucción del capital de trabajo en la economía y la economía se frenó en seco. Eso generó un frenazo en la actividad. Y esa situación conjugada con el hecho de que la inflación se estaba acelerando por la caída de la demanda de dinero generó desaceleración de la actividad y caída de los salarios reales. Eso generó una situación de descontento. Ese peor malestar se evidenció durante el primer trimestre de este año”, dijo, para excusarse de la brutal caída de su imagen y las crecientes protestas en las calles.

Sin embargo, siguió Milei, “a pesar de toda la presión mediática y acusaciones falsas, nosotros en un mes y medio cumplimos con todas las promesas de campaña para las elecciones de medio término, porque entre en las extraordinarias del Congreso salió déficit cero, la baja de imputabilidad, la modernización laboral, se firmó el acuerdo con la Unión Europea, se sancionó la ley de inocencia fiscal” y después “la ley de glaciares”.

“Mercado de seguros”

En su ataque habitual a la izquierda, el ultraderechista dijo que, a lo largo de la historia, el comunismo “mató a 150 millones de seres humanos” y “eso es lo que pasa cuando planifica el Estado”, mientras que “cuando el Estado se corre, el sector privado planifica su vida y prospera”.

Y declaró en ese sentido: “Cada semana que pase podemos tener un poquito de zig zag en los indicadores, pero la tendencia es clara: Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento”.

“Por eso -anunció el mandatario-, el siguiente salto cualitativo una vez ordenados los números es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación. Cuando el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube y el crecimiento se acelera. Eso es lo que implementamos con el RIGI, lo que vamos a profundizar con el super RIGI”.

El super RIGI, que el Gobierno envió al Congreso, “tiene como objetivo profundizar las conquistas del RIGI, incentivando la inversión en áreas que hoy no existen en el país”. En ese marco, explicó: “La lógica es muy simple. Es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada. Por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo exista en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”.

En un mensaje a los empresarios presentes, Milei subrayó la necesidad de “desarrollar un mercado de seguros” (puso como ejemplo las prepagas o las universidades privadas), dado que “la necesidad de contar con un Estado se reduce y consecuentemente eso nos permite seguir bajando impuestos.”

“Eso es fundamental, lo que nosotros llamamos ‘la revolución de los seguros’, que vamos a presentar con el doctor Sturzenegger”, dijo a modo de anuncio, aunque aclaró: “Obviamente se contempla una transición ordenada hacia el nuevo sistema. Como los mercados no son completos y no son profundos, esas transiciones no se pueden hacer de manera instantánea. Se las va ordenando y se las va configurando hasta que se pueda llegar a ese ideal. Va a demandar tiempo”.

El patio de Estados Unidos

Sobre el final de su discurso, el mandatario prometió una “nueva industrialización argentina” que tendrá como “principal driver la energía barata producto del desarrollo de nuestro sector energético”.

“Con energía, una baja del costo del Estado, el desarrollo del capital humano, la desregulación y la apertura comercial, Argentina se está convirtiendo en un polo de atracción de inversiones industriales de tasa global”, afirmó en ese sentido.

Y se sinceró, revelando las intenciones detrás del alineamiento con Trump: “Lo que Estados Unidos está buscando es tener un seguro geopolítico. Quiere sus cadenas de valor cerca, con socios confiables para no quedar expuestos si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura. Por eso, hoy están siendo liberados países que habían caído en las peores de las tiranías, como por ejemplo Venezuela, y próximamente veremos a Cuba libre”.

“El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket. La pregunta es si la región está dispuesta o no a seguirla”, concluyó.