Acercando los trámites del Estado a cada rincón de la provincia, el Registro Civil llega este jueves 28 al Sur de la Ciudad y el viernes 29 mayo con una jornada de intensa actividad, a la localidad de Miraflores departamento Capayán, garantizando el derecho a la identidad y descentralizando la atención administrativa.

El cronograma de actividades comprende dos puntos de atención fundamentales:

  • Operativo Especial junto a «Catamarca Fraterna»: El despliegue del Móvil de Documentación será este jueves por la tarde en el Polideportivo de las 1.000 viviendas brindando atención durante la tarde.
  • Horario: 16:00 a 19:00 horas.
  • Ubicación: Polideportivo Libertador II (Dr. Juan B. Justo 915).
  • El Nuevo Centro de Documentación Rápida: El viernes 29 por la mañana, con la flamante inauguración de las nuevas instalaciones ubicadas en el centro de Miraflores. Esto permitirá a los vecinos realizar trámites de forma permanente sin necesidad de trasladarse.
  • Horario: 11:00 horas.
  • Ubicación: Delegación Municipal de Miraflores.
  • Operativo del Móvil de Documentación Rápida: El dispositivo móvil estará recibiendo a los vecinos para gestionar trámites ágiles de DNI y Pasaporte.
  • Horario: 09:00 a 13:00 horas.
  • Ubicación: Delegación Municipal de Miraflores.

Desde el organismo se recuerda a los ciudadanos que durante estas jornadas se podrán realizar actualizaciones de ejemplares y obtención de nuevos pasaportes, aplicando los valores vigentes establecidos por el Registro Nacional de las Personas.

Montos de los trámites según RENAPER:

Recordamos que se encuentran vigentes los nuevos valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas para la realización de trámites documentarios.

El costo del DNI regular es de $10.000, mientras que el DNI exprés $26.000.
En tanto, el pasaporte regular cuesta $100.000, y el express $200.000.

Para consultas sobre requisitos y documentación a presentar, se encuentra disponible el sitio web oficial del Registro Civil de Catamarca en sus canales digitales.

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