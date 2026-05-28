La Presidenta de la Cámara explicó ante la solicitud de baja de una agente denunciante, solicitó un control de legalidad a Asesoría Legal y Técnica “para resguardar los derechos de la agente y actuar con responsabilidad institucional”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, confirmó que no se hará lugar al pedido de baja de la agente solicitado por el diputado Javier Galán, tras tomar conocimiento oficial de la denuncia penal a través de un oficio judicial ingresado a la institución.

Durante una entrevista en Radio Valle Viejo, Fedeli explicó que “cada diputado dispone de sus cupos y define quiénes integran sus equipos de trabajo”, mientras que la Presidencia cumple con las vías administrativas correspondientes para las altas y bajas. Sin embargo, aclaró que este caso requería un análisis particular por la gravedad de la situación.

“El 4 de mayo llega un oficio judicial a la Cámara y tomamos conocimiento oficial de que hay una denuncia penal en contra de un diputado. Ocho días después, el diputado solicita la baja de la agente. Entonces, como Cámara, veíamos que se podía vulnerar un derecho”, señaló.

Ante ese escenario, Fedeli indicó que solicitó un control de legalidad al área de Asesoría Legal y Técnica de la Cámara de Diputados. Según explicó, el dictamen emitido fue vinculante y rechazó la solicitud de baja, al considerar que “no era procedente ejecutar el pedido” realizado por el diputado.

“Nos parecía que el caso había que tomarlo con toda la seriedad y todo el resguardo, cumpliendo con las vías administrativas y legales”, expresó la Presidenta.

Fedeli remarcó que la agente continuará trabajando en la Cámara de Diputados y que se definirá administrativamente el área donde prestará servicio, con el objetivo de “evitar cualquier situación de hostigamiento, intimidación o violencia laboral”.

Además, aclaró que se trata de una situación excepcional y que esta decisión no modifica el régimen habitual de cupos de los diputados. “No quiere decir que mañana yo pueda tomar decisión sobre algún nombramiento que tenga algún diputado. Esto es un caso aislado porque tiene una denuncia, porque hay derechos vulnerables, tratados, leyes y jurisprudencia”, sostuvo.

Finalmente, Fedeli afirmó que la Cámara tomó una decisión administrativa para resguardar derechos laborales y actuar con responsabilidad institucional, mientras que la Justicia continuará interviniendo en la causa judicial.