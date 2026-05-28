COMENZARÁ A FUNCIONAR EN JUNIO CON PRODUCCIÓN DE CLORO Y DERIVADOS

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, visitó el Parque Industrial El Pantanillo para interiorizarse del funcionamiento de dos establecimientos industriales. Uno fue TN&Platex, planta dedicada a la fabricación de big bags para la minería, y la otra visita fue a la flamante nave de LizClor S.R.L., pronta a entrar en funcionamiento con el importante detalle de que será la primera planta química que funcionará en esta Provincia.

En LizClor, el ministro Castro fue recibido por uno de los titulares de la firma, Domingo Liz, quien le brindó detalles de lo que será la planta que entrará en funcionamiento a mediados de junio, según estimó el directivo.

Se señaló que ésta fábrica será la primera planta química en su tipo dentro de Catamarca y tiene como objetivo principal la producción de soda cáustica, ácido clorohídrico e hipoclorito de sodio. El proyecto contará con una capacidad de procesamiento de 2 toneladas diarias de gas cloro, del cual se derivará toda su producción.

Actualmente, LizClor transita por una etapa clave de pruebas y habilitaciones pertinentes para iniciar con la producción formal. La firma cuenta hoy con una dotación de seis personas repartidas entre operarios, gerencia y administración, y los directivos estiman que al momento de su inauguración se duplicará la cantidad de personal actual.

Durante su recorrido, el ministro Castro se mostró entusiasmado por esta nueva inversión en la industria local y destacó que, con la llegada de esta firma, El Pantanillo incorpora una nueva categoría a su diversidad industrial.

Planta de big bags

En la recorrida por el parque industrial capitalino, el funcionario provincial, quien estuvo acompañado por la secretaria de Industria, Lourdes Sosa Cano, y el director de Política Industrial, Pablo Varela, recorrió la planta de la firma TN&Platex, dedicada a la fabricación de big bags de polipropileno, los que se definen como sacos destinados de forma directa al transporte de litio en la actividad minera.

En el lugar, Castro saludó a los empleados y directivos, a quienes animó a seguir apostando al crecimiento y al sostenimiento del empleo en la región.

Además, el funcionario destacó la atención que el Gobierno provincial pone en el sector, a partir de la implementación del Programa de Emergencia Textil a través del cual se asiste a las empresas con un monto de 240 mil pesos por cada trabajador formal.

“Somos conscientes de los tiempos difíciles, pero desde el Gobierno consideramos que cada empleo que se sostiene, es una familia que puede contar con ingresos genuinos, así que valoramos el esfuerzo que también se hace desde la parte privada para ello”, aseveró el ministro Castro.

Esta fábrica cuenta con un equipo de 80 trabajadores y pertenece al grupo de la familia Karagozián, los que se instalaron en Catamarca con la reconocida planta textil COTECA. Comenzó a operar en la fabricación de big bags en noviembre de 2022, lo que marcó un importante precedente en la reconversión de la empresa textil con la mirada puesta en el desarrollo minero que se comenzó a dar en Catamarca.