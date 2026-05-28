El Gobierno de la provincia efectivizó el depósito de fondos correspondientes al programa Emergencia Textil que tiene por objetivo mantener la fuente laboral y garantizar la estabilidad laboral de los catamarqueños en los emprendimientos fabriles locales.

En este marco, la gestión encabezada por el gobernador Raúl Jalil destinó $425 millones de pesos al pago correspondiente al primer mes de la prórroga del Programa Emergencia Textil, constituyéndose en una inversión que tiene como objetivo continuar acompañando al sector y sostener las fuentes de empleo local, fortaleciendo la producción y el trabajo catamarqueño.

A través de esta línea de acción se provee $240.000 por empleado en las fábricas que mantienen su planta de personal. En la actualidad, un total de 1.784 empleados textiles registrados reciben este beneficio.

De esta manera, el Gobierno provincial da cumplimiento con el compromiso asumido semanas atrás de dar continuidad al programa para mantener la fuente laboral, además de haber incrementado el aporte (pasó de $200.000 a $240.000) por cada trabajador.