El ministro del Interior mantuvo un encuentro de trabajo con el gobernador de Catamarca en el marco de un encuentro en Bueños Aires. La reforma impulsada por el oficialismo y el desarrollo minero y productivo de la provincia estuvieron en el centro de la agenda.

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa profundizando su estrategia de acercamiento con los gobernadores provinciales en busca de respaldo político para las reformas que el Gobierno nacional mantiene en carpeta.

En ese marco, este miércoles mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, durante el desarrollo del Congreso Maizar 2026, encuentro que también contó con la participación de autoridades provinciales y dirigentes legislativos.

La reunión se produjo mientras el oficialismo busca construir consensos para avanzar en distintos proyectos legislativos considerados prioritarios por la administración del presidente Javier Milei. Entre ellos aparece la reforma electoral, una iniciativa sobre la que el Gobierno necesita sumar apoyos dentro de sectores de la oposición dispuestos al diálogo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el principal objetivo político de Santilli es consolidar acuerdos que permitan reunir los votos necesarios para respaldar la propuesta oficialista, aunque dentro del propio Gobierno reconocen que el proceso demandará tiempo, tal como ocurrió con otras iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada.

La reforma electoral y el debate por las PASO

Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial está vinculado al proyecto que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de incorporar otros cambios dentro del sistema electoral.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas en la información difundida, el tratamiento del proyecto podría producirse durante el mes de junio. Mientras tanto, Santilli avanza en una agenda de reuniones políticas orientadas a sostener el diálogo con gobernadores y referentes provinciales.

El ministro del Interior aparece como uno de los funcionarios encargados de construir puentes con dirigentes de distintos espacios, especialmente con aquellos sectores opositores considerados permeables al diálogo con el Gobierno nacional.

En ese escenario, el vínculo con los mandatarios provinciales se transforma en una pieza clave dentro de la estrategia legislativa oficialista, en momentos en que el Ejecutivo necesita consolidar mayorías para avanzar con reformas estructurales.

Catamarca y la agenda de la producción y minería

Además del plano político e institucional, la reunión entre Santilli y Jalil incluyó una agenda vinculada al desarrollo productivo y económico de Catamarca. Durante el encuentro, ambos funcionarios conversaron sobre desarrollo productivo, minería, logística y generación de inversiones.

Según trascendió, Santilli destacó especialmente el potencial estratégico de Catamarca en materia minera y productiva, en un contexto donde la provincia viene consolidando distintos proyectos vinculados a la actividad extractiva y al crecimiento de sectores industriales.

Uno de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con el desarrollo del sector del litio en territorio catamarqueño. De acuerdo con la información difundida, actualmente la provincia cuenta con tres plantas próximas a inaugurarse y proyecta exportaciones superiores a las 25 mil toneladas, lo que la posiciona como una de las provincias protagonistas dentro del desarrollo minero argentino.

La actividad minera y el crecimiento del litio aparecen así como componentes destacados dentro de la agenda económica provincial, en un escenario donde el Gobierno nacional también observa con atención el potencial exportador de estos sectores.

El perfil productivo de la provincia

La conversación entre el ministro del Interior y el gobernador de Catamarca también abordó el desarrollo agroindustrial de la provincia. Uno de los aspectos destacados fue que Catamarca se convirtió en la primera provincia argentina en sancionar una Ley Provincial de Clúster Semillero, una herramienta que, según se indicó, permitió consolidarla actualmente como la principal productora de semillas tropicales del país.

Ese perfil productivo fue parte de la agenda compartida entre funcionarios nacionales y provinciales, en una reunión donde se combinaron cuestiones políticas, económicas y vinculadas a la generación de inversiones.

Los participantes del encuentro

El encuentro encabezado por Santilli y Jalil reunió además a distintos dirigentes y representantes provinciales que participaron de la actividad desarrollada en el marco del Congreso Maizar 2026.

Formaron parte de la reunión el intendente de Los Altos, Raúl Barot, el diputado nacional Sebastián Nóblega, el senador nacional Guillermo Andrada y la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Paola Fedeli.

La presencia de funcionarios, legisladores y autoridades provinciales reflejó la amplitud de la agenda abordada durante el encuentro, en un contexto donde el Gobierno nacional continúa desplegando conversaciones políticas para fortalecer respaldos parlamentarios y avanzar con los proyectos que considera prioritarios.