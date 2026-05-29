

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 tendrá uno de sus momentos más esperados el lunes 20 de julio con el sorteo de un Fiat Cronos 0 km de Ledian Automotores, en el marco del Poncho Sunset que se realizará en el Estadio Bicentenario.

La propuesta especial por el Día del Amigo combinará música en vivo, celebración y premios para el público que asista a una de las noches más convocantes de la fiesta.

A diferencia de años anteriores, quienes adquieran su entrada para esa jornada participarán automáticamente del sorteo del vehículo, ya que la participación estará vinculada directamente a la compra de tickets y no será necesario completar cupones adicionales.

El premio mayor será un Fiat Cronos Like MT5 motor 1.3 modelo 2026, entregado por Ledian Automotores para ser sorteado durante la noche del Poncho Sunset en el escenario del Estadio Bicentenario. Además, cada entrada adquirida otorgará una nueva posibilidad de participación.

Desde la organización también se indicó que los gastos de patentamiento, impuestos y cualquier otro cargo vinculado a la entrega del vehículo estarán a cargo del ganador.

La noche contará con las actuaciones de Abel Pintos, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos y Los Herrera, en una programación especialmente pensada para celebrar el Día del Amigo en el escenario del Estadio Bicentenario.

De esta manera, el Poncho Sunset sumará no solo una destacada cartelera artística, sino también la posibilidad de que uno de los asistentes se lleve un vehículo 0 km en esta edición especial por el día del amigo en la fiesta más importante del invierno catamarqueño.