Dando continuidad a una política integral para el fortalecimiento de acciones sobre gestión menstrual en el interior provincial, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia a través de la secretaría de Asuntos Institucionales y la dirección de Mujeres Género y Diversidad, realizó el Lanzamiento del Programa Gestión Menstrual 2026, con capacitaciones sobre ESI y Vínculos Sanos.

El lanzamiento tuvo lugar en el departamento Paclín en las escuelas secundarias de Amadores y La Merced. En la ocasión, se realizaron talleres de capacitación y sensibilización para los y las jóvenes de la jurisdicción, y se entregaron kits menstruales a través de la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad. Los kits contienen una copa y toallitas reutilizables, pensado para que generen el menor impacto en el ambiente.

En esta oportunidad, se entregaron 105 Kits menstruales a alumnas de la Escuela Secundaria Rural 17 de Amadores y de la Escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz de La Merced y más de cien jóvenes recibieron capacitaciones que estuvieron a cargo de las profesionales Sabrina Cabrera. Yesica Pacheco y las obstetras Noemí Nieto y Marianela Burgos del Área Programática 2. La capacitación fue avalada por el Ministerio de Educación de la provincia y por la dirección de Género del municipio de Paclín a cargo de Lourdes de la Torre.

“Esto es una cuestión de derechos y de equidad, la de poder continuar con estas políticas públicas con perspectiva en tiempos tan adversos, que podamos como Estado provincial estar presente y sobre todo llegar a los lugares del interior provincial para garantizar los derechos a la salud, educación, no discriminación e igualdad y autonomía, no es un dato menor”, explicó la directora Belky Pennise Zavaley. Agregó que “muchas de las niñas, adolescentes y mujeres que menstrúan enfrentan obstáculos para gestionar su menstruación con calidad y vivirla de manera digna, segura y libre. Las barreras económicas en el acceso a productos de gestión menstrual (toallitas, tampones, copas u otros), la falta de información sobre la menstruación, la persistencia de tabúes y estigmas en torno ella, y la falta de la infraestructura necesaria para gestionarla de manera adecuada tienen consecuencias sobre la salud, la educación y el bienestar de quienes menstrúan”. Y son estos programas los que vienen de alguna manera a sanear o reducir estas problemáticas.

Recordó además que el 28 de mayo de 1988 fue establecido, el día de la Gestión Menstrual con el objetivo de poner el tema en la agenda pública, para que deje de ser un tabú y un proceso que genere desigualdad.