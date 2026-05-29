El servicio de Urgencias continúa funcionando con total normalidad.

El Ministerio de Salud de la provincia informa que continúan las tareas de mantenimiento y refacción en el Centro de Salud Edgardo Acuña, en el marco de un plan de mejoras edilicias destinado a optimizar las condiciones de atención para la comunidad.

Mientras se desarrollan los trabajos, algunos servicios funcionan bajo una modalidad de atención reorganizada, a fin de garantizar tanto la asistencia a los pacientes como el avance de las obras. En tanto, el servicio de Urgencias continúa funcionando con total normalidad.

Se solicita a la comunidad comprensión y colaboración durante este período de intervención, que permitirá contar con un espacio renovado y más adecuado para la atención de la población.

Una vez finalizadas las obras, se informará oportunamente la normalización de todas las actividades del centro de salud.