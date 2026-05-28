Encabezada por el vicegobernador y presidente natural de la Cámara Alta, Rubén Dusso, la localidad de Piedra Blanca, fue escenario este jueves de la 5° Sesión Ordinaria del Senado provincial, realizada en el marco de las celebraciones por el bicentenario del natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú.

Durante la apertura de la sesión, el Vicegobernador remarcó el valor simbólico de sesionar en esta “entrañable localidad catamarqueña”, tierra natal del religioso, destacando que la vida y obra del Beato trascienden las fronteras de Catamarca y constituyen un legado espiritual y moral para todos los argentinos.

Dusso expresó además un especial saludo a los vecinos, autoridades y a toda la comunidad del departamento por el recibimiento brindado durante la jornada legislativa, al tiempo que destacó la importancia de acercar las instituciones al territorio, señalando que esta acción “representa una manera concreta de honrar los valores de servicio y compromiso con el pueblo que encarnó el Beato Fray Mamerto Esquiú”. Asimismo, sostuvo que la sesión “constituye un homenaje vivo a su memoria en el marco del bicentenario de su nacimiento y reafirma el compromiso del cuerpo legislativo de trabajar de cara a todos los catamarqueños en cada rincón de la provincia”.

Por su parte, el senador anfitrión Guillermo Ferreyra, destacó el orgullo que representa para el departamento recibir a la Cámara de Senadores en una fecha tan significativa, vinculada a los 200 años del nacimiento de Esquiú.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener vivo su legado espiritual, humano y político, resaltando los valores de unidad, diálogo y compromiso con el pueblo que caracterizaron al fraile catamarqueño.

El Senador recordó además el largo camino recorrido por generaciones de catamarqueños que trabajaron y mantuvieron viva la esperanza de lograr la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, hecho que finalmente pudo concretarse hace pocos años tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

Ferreyra sostuvo además que, en tiempos marcados por las divisiones, el individualismo y la intolerancia, la figura de Fray Mamerto Esquiú invita a recuperar el valor de la palabra, el encuentro y el compromiso por el bien común. En ese sentido, afirmó que recordarlo no debe limitarse a un acto simbólico, sino transformarse en un compromiso cotidiano para construir una sociedad “más justa, más solidaria y más humana”.

Finalmente, expresó su deseo de que el ejemplo del beato continúe iluminando el accionar de quienes tienen responsabilidades públicas y acompañando a cada catamarqueño en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Decreto

En la oportunidad, el Pleno hizo entrega a la intendenta Alejandra Benavidez de una copia del Decreto mediante el cual se declaró de Interés la realización de la presente sesión ordinaria en el marco del Bicentenario del natalicio del Beato.

Homenajes

En el punto destinado a Homenajes también hicieron uso de la palabra las y los senadores Carolina Casas, Romina López, Belén Menecier, Mario Gershani y Rodolfo Santillán, quienes resaltaron la figura, legado espiritual y compromiso social de Esquiú reivindicando su trascendencia histórica y religiosa para Catamarca y el país; además de referirse al Día de la Maestra Jardinera, a los Héroes tinogasteños caídos en Malvinas y Día del Ceremonial y Protocolo.

Media sanción para la creación del RUPE

Durante la sesión, el pleno trató y otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el senador Ramón Figueroa Castellanos para la creación del Registro Único Provincial de Emprendedores (RUPE), concebido como un sistema integral, público y digital destinado a registrar, sistematizar e integrar información vinculada a personas y grupos asociativos que desarrollen o proyecten actividades productivas, comerciales, culturales, artesanales, agroindustriales o de servicios en la provincia.

Girada a Diputados para su correspondiente tratamiento, la iniciativa busca consolidar una herramienta estratégica para la planificación, coordinación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo emprendedor, promoviendo además el acceso equitativo a programas de financiamiento, capacitación y comercialización. Entre sus objetivos centrales se destacan la generación de información confiable y actualizada, la optimización de recursos públicos y el fortalecimiento del entramado productivo provincial.

Pedido de obras al Poder Ejecutivo

Asimismo, el Senado dio aprobación al proyecto de resolución presentado por la senadora Soledad Blas, a través del cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la finalización de los tramos pendientes de pavimentación de la Ruta Provincial N° 144, además de la ejecución de obras complementarias, limpieza de alcantarillas y mantenimiento integral en el tramo que une el acceso a Condor Huasi con el paraje La Estancia, en el departamento Belén.

La legisladora fundamentó la importancia estratégica de esta vía para el desarrollo productivo, turístico y comunitario de la región, destacando que su culminación permitirá mejorar la conectividad, fortalecer las economías regionales y optimizar la calidad de vida de las familias que utilizan diariamente dicho corredor vial.

También fue aprobado el proyecto de resolución impulsado por la senadora Débora Romero, requiriendo al Ejecutivo, que a través del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, impulsar acciones para reparar, restaurar y preservar el histórico paraje “El Suncho”, ubicado en la localidad de Esquiú, departamento La Paz.

La propuesta contempla el desarrollo de un proyecto integral orientado a fortalecer el patrimonio histórico, cultural, turístico y religioso del sitio, estrechamente vinculado con la figura del Beato Fray Mamerto Esquiú.

Entre las obras previstas se incluyen mejoras de infraestructura, accesibilidad, paisajismo, construcción de un portal de acceso con identidad regional, un paseo histórico y espiritual, además de espacios destinados a peregrinos y visitantes.

La iniciativa también prevé la incorporación de sanitarios inclusivos, bebederos, áreas de descanso y estacionamiento, junto con el acondicionamiento de espacios verdes con especies autóctonas, preservando la esencia natural y espiritual del lugar.

En sus fundamentos, la autora destacó el enorme valor histórico y religioso de “El Suncho”, sitio donde falleció Fray Mamerto Esquiú el 10 de enero de 1883, y remarcó la necesidad de recuperar e integrar el Vía Crucis al entorno natural y espiritual del paraje.

Declaraciones de Interés

En la oportunidad, el Pleno acompañó además diversas declaraciones de Interés promovidas por las y los senadores Carolina Casas, Pamela López, Ramón Figueroa Castellanos y Guillermo Ferreyra.

Entre ellas, se declaró de Interés Legislativo, Social, Cultural y Profesional el “Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas -EMA8-”, a realizarse los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en San Fernando del Valle de Catamarca; y el Interés Educativo, Cultural, Histórico y Social la investigación “Crónicas II – Fuentes de Combate Tinogasteños”, realizada por la profesora y licenciada Silvana Elizabeth Morales.

El cuerpo también declaró de Interés Parlamentario, Social, Deportivo y Comunitario el 90° aniversario del Club Atlético San Lorenzo de Alem, en reconocimiento a su trayectoria histórica y aporte al desarrollo deportivo y social de la provincia.

El Interés Parlamentario, Social, Cultural y Deportivo la trayectoria del ciclista catamarqueño Nicolás Oscar Navarro, oriundo del departamento Fray Mamerto Esquiú, destacando su carrera nacional e internacional, fue otra de las declaraciones aprobadas en la jornada.