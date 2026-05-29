La ministra de Salud, Johana Carrizo, recibió a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para trabajar en forma conjunta, en una agenda sobre diferentes temáticas referidas a salud mental.

Al respecto la referente de la Comisión, María de los Ángeles Herr explicó que “este encuentro fue solicitado desde nuestra Comisión para conocer sobre los programas, dispositivos y acciones que se vienen llevando a cabo desde la Secretaría de Salud Mental”.

En este sentido agregó que “nos organizamos para trabajar durante el año respecto a los proyectos que nosotros también tenemos”.

En cuanto a la salud mental, Herr destacó que “para nosotros, en este momento, la salud mental es un tema muy importante para la comunidad, por lo que nos ponemos a disposición para poder llevar a cabo nuestros proyectos conjuntamente con las acciones que desde el ministerio se vienen realizando, no solo en la Capital sino en toda la provincia”.Salud y Diputados trabajan en acciones conjuntas de salud mental

La ministra de Salud, Johana Carrizo, recibió a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para trabajar en forma conjunta, en una agenda sobre diferentes temáticas referidas a salud mental.

Al respecto la referente de la Comisión, María de los Ángeles Herr explicó que “este encuentro fue solicitado desde nuestra Comisión para conocer sobre los programas, dispositivos y acciones que se vienen llevando a cabo desde la Secretaría de Salud Mental”.

En este sentido agregó que “nos organizamos para trabajar durante el año respecto a los proyectos que nosotros también tenemos”.

En cuanto a la salud mental, Herr destacó que “para nosotros, en este momento, la salud mental es un tema muy importante para la comunidad, por lo que nos ponemos a disposición para poder llevar a cabo nuestros proyectos conjuntamente con las acciones que desde el ministerio se vienen realizando, no solo en la Capital sino en toda la provincia”.

Artículo anteriorLucrecia Barros Jorrat a Diego Figueroa: “¿Quienes se creen que son para cuestionar las capacidades de comprensión de texto de este cuerpo?
Artículo siguienteEl Centro de Salud Edgardo Acuña reorganiza su atención por obras de refacción
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor