Nuevamente la pretensión de «quitar a los trapitos» fue el centro del debate y con un fuerte cruce los concejales capitalinos no escatimaron en reclamos y acusaciones.

Al terminar la sesión del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Leticia Romero, hizo uso de la palabra para cruzar al libertario Diego Figueroa por su proyecto de Estacionamiento Libre y Gratuito. Romero acuso a Figueroa de montar un show mediático con la vulnerabilidad de los pobres y que su discurso es contradictorio, tildándolo de mentiroso “El artículo 4 del proyecto 231 establece directamente la prohibición de entrega de sectores de estacionamiento, asociaciones, cooperativas, fundaciones, bomberos, etcétera”.

A su turno, Figueroa dijo que en la vida “la gran mayoría de los problemas que tiene una persona es por la falta de lectura”, a continuación, enunció porcentajes y mencionó que “dentro de los que leen, no comprenden texto”, a colación hizo referencia a parte del articulado de su proyecto en donde menciona las prohibiciones para el cobro arancelado en el poncho sobre la “vía pública”. Dijo que ya en la sesión pasada explicó las dos situaciones sobre la vía publica y los terrenos baldíos, pero que le gustaba el proyecto de Romero, porque era la “Genesis” de su planteamiento, la “transparencia”.

La sesión escaló en el tono y quien le contestó a Figueroa fue la concejala Lucrecia Barros Jorrat, la que dijo que en la primera sesión les pidió a los libertarios honestidad intelectual y ahora “les tengo que pedir respeto”, “¿Quienes se creen que son para cuestionar las capacidades de comprensión de texto de este cuerpo?

Por su parte el edil Gustavo Aguirre mencionó que a Figueroa “le molesta” la gente pidiendo o trabajando en la calle, “pareciera que el concejal esta preocupado, todos estos proyectos van en contra, y es para decir, muchachos, rajen de acá, ustedes no son parte de esta sociedad, no molesten, no estén acá”.

Finalmente el más ofuscado fue el presidente del bloque Matias Funes quien remató a los libertarios a los que tildó de antidemocráticos, “ciertas fuerzas han llegado a perjudicar la actividad democrática de esta casa, como nunca antes lo he visto”, en un tono de mucha molestia mencionó que “ ?hoy en esta casa de la democracia tenemos que permitirnos escuchar que se pare un tipo a agredir a una compañera con nombre y apellido a tratarla de ignorante, el único ignorantes es justamente la persona que hizo la devoción, que no comprende el texto ni siquiera de lo que escribe”, finalmente dijo “?estas personas “trapitos” ayudan en estos eventos masivos aparte de trabajar y que maliciosamente descontextualizaron a la ministra Daiana Roldan.