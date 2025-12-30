El intendente de Los Altos, Raúl Barot, participó de una reunión de trabajo junto al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el ministro de Gobierno, Alberto Natella, con el objetivo de coordinar una agenda conjunta entre los municipios y el Gobierno provincial.

Durante el encuentro se realizó un análisis de la situación económica que atraviesan las provincias y los municipios, y se evaluó el avance y la ejecución de las obras que se encuentran en desarrollo en el municipio de Los Altos, las cuales se llevan adelante de manera articulada con la Provincia, en beneficio de los vecinos y vecinas.

Asimismo, participaron de la reunión intendentes del Este provincial, fortaleciendo el trabajo conjunto y el diálogo institucional para dar continuidad a políticas públicas que promuevan el desarrollo local.