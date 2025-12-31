De cara a la celebración de Fin de Año, desde el municipio se recuerda a los vecinos y vecinas la prohibición de utilizar pirotecnia sonora en todo el territorio de la Capital.

Los fuegos artificiales sonoros pueden generar accidentes, incendios y, principalmente, afectar la salud de personas y animales; es por eso que mediante la Ordenanza Municipal Nº 2683 se prohibió su uso, tenencia y comercialización.

Bajo el lema de “Más Luces, Menos Ruidos” el municipio lleva adelante una fuerte campaña de control y concientización remarcando la peligrosidad del uso de pirotecnia, es por ello que se aconseja:

-Utilizá solo productos habilitados.

-No permitas que la manipulen niños.

-Mantené distancia de personas, animales y viviendas.

-Tené agua o arena a mano.

-Evitá usarla en zonas secas o con riesgos de incendio.

Controles y Requisitos Obligatorios

El municipio realizó controles para la habilitación de comercios, los cuales incluyeron revisiones de Inspección General, Obras Públicas y la Policía, a través del servicio KUNTUR.

Entre los requisitos para la venta de pirotecnia, se incluyen:

-Un matafuegos de 20 kilos.

-Ventilación adecuada en el local.

-Un tablero eléctrico de corte.

-Un bidón de agua de 20 litros.

-Dos baldes de arena.

-Que la persona responsable del comercio sea mayor de edad.

-Un cartel de salida de emergencia visible.

Participación Ciudadana y Denuncias

La Municipalidad ha hecho un llamado a la comunidad para que participe activamente en la regulación de la venta de pirotecnia ilegal o ruidosa.

Línea de Denuncia: Se ha implementado un servicio de denuncia a través de la línea 147 del Espacio Cerca.