De cara a la celebración de Fin de Año, desde el municipio se recuerda a los vecinos y vecinas la prohibición de utilizar pirotecnia sonora en todo el territorio de la Capital.
Los fuegos artificiales sonoros pueden generar accidentes, incendios y, principalmente, afectar la salud de personas y animales; es por eso que mediante la Ordenanza Municipal Nº 2683 se prohibió su uso, tenencia y comercialización.
Bajo el lema de “Más Luces, Menos Ruidos” el municipio lleva adelante una fuerte campaña de control y concientización remarcando la peligrosidad del uso de pirotecnia, es por ello que se aconseja:
-Utilizá solo productos habilitados.
-No permitas que la manipulen niños.
-Mantené distancia de personas, animales y viviendas.
-Tené agua o arena a mano.
-Evitá usarla en zonas secas o con riesgos de incendio.
Controles y Requisitos Obligatorios
El municipio realizó controles para la habilitación de comercios, los cuales incluyeron revisiones de Inspección General, Obras Públicas y la Policía, a través del servicio KUNTUR.
Entre los requisitos para la venta de pirotecnia, se incluyen:
-Un matafuegos de 20 kilos.
-Ventilación adecuada en el local.
-Un tablero eléctrico de corte.
-Un bidón de agua de 20 litros.
-Dos baldes de arena.
-Que la persona responsable del comercio sea mayor de edad.
-Un cartel de salida de emergencia visible.
Participación Ciudadana y Denuncias
La Municipalidad ha hecho un llamado a la comunidad para que participe activamente en la regulación de la venta de pirotecnia ilegal o ruidosa.
Línea de Denuncia: Se ha implementado un servicio de denuncia a través de la línea 147 del Espacio Cerca.