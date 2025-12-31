De cara a la celebración de Fin de Año, desde el municipio se recuerda a los vecinos y vecinas la prohibición de utilizar pirotecnia sonora en todo el territorio de la Capital.

Los fuegos artificiales sonoros pueden generar accidentes, incendios y, principalmente, afectar la salud de personas y animales; es por eso que mediante la Ordenanza Municipal Nº 2683 se prohibió su uso, tenencia y comercialización.

Bajo el lema de “Más Luces, Menos Ruidos” el municipio lleva adelante una fuerte campaña de control y concientización remarcando la peligrosidad del uso de pirotecnia, es por ello que se aconseja:

-Utilizá solo productos habilitados.

-No permitas que la manipulen niños.

-Mantené distancia de personas, animales y viviendas.

-Tené agua o arena a mano.

-Evitá usarla en zonas secas o con riesgos de incendio.

Controles y Requisitos Obligatorios
El municipio realizó controles para la habilitación de comercios, los cuales incluyeron revisiones de Inspección General, Obras Públicas y la Policía, a través del servicio KUNTUR.
Entre los requisitos para la venta de pirotecnia, se incluyen:

-Un matafuegos de 20 kilos.

-Ventilación adecuada en el local.

-Un tablero eléctrico de corte.

-Un bidón de agua de 20 litros.

-Dos baldes de arena.

-Que la persona responsable del comercio sea mayor de edad.

-Un cartel de salida de emergencia visible.

Participación Ciudadana y Denuncias

La Municipalidad ha hecho un llamado a la comunidad para que participe activamente en la regulación de la venta de pirotecnia ilegal o ruidosa.

Línea de Denuncia: Se ha implementado un servicio de denuncia a través de la línea 147 del Espacio Cerca.

Artículo anteriorLos Altos Municipio y Provincia Coordinan agenda de trabajo en el inicio del nuevo Año
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor