Un equipo de profesionales investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán integrado por Jorge G. Martínez y Carla Codemo dictaron en CATA, Centro de Arte y Tecnología Aplicada, una conferencia sobre «Viejos nuevos datos en la Arqueología de Antofagasta de la Sierra: el caso de Cueva Cacao 1.A», que contó con una gran cantidad de participantes interesados en la temática, entre los que se encontraba Cristian Melián, a cargo Dirección de Antropología del Ministerio de Cultura Turismo y Deporte, organizadores el encuentro.

La oportunidad fue propicia para que se de a conocer el trabajo que en las últimas décadas se viene realizando en el sitio Cueva Cacao 1.A, un alero rocoso ubicado en Antofagasta de la Sierra descubierto en 1991 por el arqueólogo Carlos Aschero.

El sitio es un lugar de memoria y de encuentro, donde muchos investigadores están trabajando. Se trata de un espacio único por su antigüedad desde el punto de vista paleoambiental, con descubrimientos y evidencias arqueológicas y paleontológicas que superan los 40 mil años de antigüedad, y donde se encontraron restos de fauna extinta como el Megatherio y Mylodon, dos especies que permitieron llegar a conclusiones sobre el comportamiento de estos animales extintos, el tipo de alimentación que tenían y, relacionado a ello, el tipo de vegetación que existía en la Puna miles de años atrás, detallaron los investigadores.

Además, en capas superiores del sitio se han descubierto mechones de cabello humano, sandalias de cuero, un sonajero rústico, cerámica, así como pinturas y grabados rupestres que muestran múltiples estilos superpuestos a lo largo del tiempo y que exhiben motivos de figuras humanas completas, camélidos, máscaras y signos del estilo regional, algunos integrando distintos momentos culturales sin delimitaciones cronológicas claras en el espacio del muro rocoso.

Es de recordar además que el sitio Cueva Cacao 1.A no está abierto al público para ser visitado, aunque sí hay otros sitios arqueológicos en Catamarca puestos en valor y habilitados para visitas turísticas como La Tunita en Ancasti, El Shincal de Quimivil en Londres, departamento Belén, Pueblo Perdido de la Quebrada, en San Fernando del Valle de Catamarca y Loma Rica de Shiquimil en San José, departamento Santa María.