En el Nodo Tecnológico de Catamarca se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Facilitación Fronteriza, en el marco del Comité de Integración ATACALAR, con la participación de representantes de la Cancillería Argentina, la Cancillería de Chile, organismos de control del país vecino y autoridades provinciales y nacionales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, y tuvo como objetivo profundizar el trabajo conjunto entre ambos países en materia de facilitación fronteriza, transporte, turismo y logística, ejes estratégicos para el fortalecimiento de la integración regional.

Durante la jornada se destacó especialmente el acuerdo histórico recientemente firmado entre la República Argentina y la República de Chile, que establece la apertura del Paso Internacional de San Francisco los siete días de la semana, durante todo el año, constituyéndose en un avance significativo para la conectividad y el desarrollo de ambos territorios.

Asimismo, las autoridades avanzaron en la planificación de la agenda de trabajo para el año 2026, orientada a la implementación de iniciativas de infraestructura de corto, mediano y largo plazo, dando continuidad a un proceso de cooperación que se viene desarrollando de manera sostenida desde hace varios meses.

La Comisión de Facilitación Fronteriza del Comité ATACALAR se consolida como un espacio clave para promover el comercio bilateral, potenciar el desarrollo turístico y fortalecer la proyección económica entre Argentina y Chile, posicionando al Paso de San Francisco como un eje estratégico de integración regional.