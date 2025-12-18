La marcha fue por las principales arterias céntricas, generando importantes complicaciones en el tránsito y desvíos preventivos dispuestos por las autoridades. Los manifestantes expresan su preocupación por el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores y en las condiciones laborales, además de advertir sobre posibles consecuencias para jubilados y sectores vulnerables.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la protesta forma parte de una jornada de lucha y no descartan profundizar las medidas en los próximos días si no hay respuestas a sus reclamos.

