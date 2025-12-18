LA INICIATIVA INVOLUCRA A MÁS DE 20 CIENTÍFICOS DE TODO EL PAÍS

Esta mañana, en la sede del Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES, CONICET–UNCA), se realizó el lanzamiento oficial del Proyecto de Investigación Estratégica Territorial en Red (PIET-R 2025) titulado “Estudio transdisciplinario y saneamiento integral del río El Tala, San Fernando del Valle de Catamarca”*, una iniciativa científica de alto impacto social que será ejecutada por el CONICET.

El proyecto es impulsado por las Unidades Ejecutoras locales IRES (CONICET–UNCA) y CREAS (CONICET–UNCA) y reúne a más de 20 investigadores e investigadoras de instituciones nacionales, equipos técnicos, organismos del Estado y a la comunidad local, representada por la Asociación Civil Unión Vecinal “Cigali Mayu”.

Durante el acto, que contó con participación presencial y virtual, dieron la bienvenida el director del IRES, Dr. José Yuni, y el director del CREAS, Pablo Schliserman, quienes agradecieron el compromiso de todas las instituciones y personas que integran la iniciativa.

En ese marco, Yuni destacó la relevancia del proyecto para la provincia y el sistema científico:

“Queremos compartir una noticia que es relevante para la Universidad de Catamarca, para los institutos que formamos parte del CONICET y que estamos radicados aquí. Se trata de un proyecto aprobado en una convocatoria nacional del CONICET”.

Asimismo, subrayó el valor del trabajo colaborativo y en red:

“Esto muestra la forma en que los científicos, a través de nuestras prácticas, defendemos la colaboración, la solidaridad y el trabajo colectivo. Apostamos a una ciencia con conciencia, que pueda seguir desarrollándose y aportando a la mejora de nuestras sociedades y a la justicia social”.

El director del IRES remarcó además la importancia del proyecto para la comunidad catamarqueña, al señalar que “implica pensar la ciencia como una herramienta para generar soluciones concretas, especialmente en un tema tan sensible como el agua y su papel central en la vida de las comunidades”.

Por su parte, el Director Coordinador Responsable del Proyecto, Dr. Gustavo Curutchet (UNSAM), expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa y destacó su enfoque integral:

“No es posible encarar un proyecto con fuerte bajada social solamente desde las ciencias duras. Es indispensable articular con las ciencias sociales y políticas”.

Finalmente, Curutchet enfatizó la necesidad de la participación comunitaria:

“Aun así, no alcanza. Tenemos que contactar y escuchar a la población involucrada para que el proyecto sea verdaderamente transdisciplinario y pueda ofrecer respuestas posibles”.

El lanzamiento marca el inicio formal de un proyecto que busca aportar conocimiento científico, soluciones ambientales y compromiso social en torno al saneamiento integral del río El Tala, fortaleciendo el vínculo entre ciencia, territorio y comunidad.