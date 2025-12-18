Debido a las festividades de fin de año, el municipio informa como será el servicio de recolección de residuos para Navidad y Año Nuevo.

Se pide a los vecinos tener en cuenta días y horarios para no desbordar contenedores y cestos. La higiene la mantenemos entre todos.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:

*zona sur: 00:00 a 04:00 horas

*zona sur/este: de 06: a 10:00 horas

*zona norte de 10:00 a 14:00 horas

*zona oeste de 14:00 a 18:00 horas

*Valle Chico y centro de 14:00 a 18:00 horas

Los días 25 de diciembre de 2025 y 01 de enero de 2026 se realizará un servicio extraordinario en zona centro (dentro de las 4 avenidas: Guemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle) a las 22:00 horas.