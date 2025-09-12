El Gobierno de Catamarca presentó el Plan Maestro para el Sector Hídrico, una estrategia integral que apunta a garantizar el uso eficiente y sustentable del agua en la provincia, con proyecciones hasta el año 2050.

El lanzamiento se realizó en el Cine Teatro Catamarca y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto a Diego Berger, coordinador de proyectos internacionales de la empresa Mekorot, empresa responsable de ejecutar el plan; Teresa Oyhamburu, directora de Programas del Consejo Federal de Investigaciones (CFI); el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, entre otras autoridades.

El Plan Maestro se organizó en cinco fases principales: diagnóstico de la situación actual, proyecciones de oferta y demanda, análisis de balances hídricos bajo distintos escenarios y diseño de estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso del recurso.

La propuesta busca asegurar un desarrollo equilibrado y la preservación del agua como recurso esencial para la vida y la producción en territorio catamarqueño. Por ello, el estudio contempla proyecciones climáticas y de disponibilidad hídrica considerando las variaciones en precipitaciones y temperaturas producto del cambio climático, así como el crecimiento de la demanda asociada al aumento poblacional y a las mayores necesidades de los sectores productivos.

Los especialistas manifestaron que la demanda hídrica tendrá un crecimiento sostenido en las próximas décadas, especialmente en el ámbito agrícola, mientras que la disponibilidad de agua podría verse condicionada por los efectos del cambio climático. Por ello, es necesario modernizar los sistemas de distribución, optimizar el riego y aplicar tecnologías de control para garantizar la sostenibilidad.

Diego Berger, coordinador de Mekorot, explicó que el plan busca reducir pérdidas en la distribución, optimizar el consumo doméstico y fomentar una cultura de cuidado del agua, ya que actualmente las familias consumen más de lo necesario. “Las familias utilizan mucha más agua de la necesaria. Es un problema de educación y concientización”, señaló.

Asimismo, destacó el compromiso del Gobierno provincial subrayando la importancia de concientizar a la población sobre el valor del agua y asegurar un uso sostenible para el futuro. “El gobernador Jalil entendió desde el primer momento que el cambio cultural es fundamental. Si la gente comprende que el agua es un recurso limitado y se empieza a usar de forma eficiente, se puede mitigar el impacto del cambio climático”, agregó Berger.

El plan se gestó en febrero de 2023, a través de un contrato de Cooperación Técnica entre Mekorot Israel, el CFI y el Gobierno provincial. En este marco, el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, repasó el trabajo que se viene realizando desde hace dos años, con la participación de profesionales y consultores tanto provinciales como nacionales: “Este trabajo no es solo un documento, sino que es una hoja de ruta que nos marca como tenemos que trabajar, comportarnos para cuidar y generar la sustentabilidad del agua, que es el recurso más importante que tenemos”, finalizó.