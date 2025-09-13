Las escuelas municipales El Principito, Juan Oscar Ponferrada y Gustavo Gabriel Levene realizaron actos conmemorativos por el Día del Maestro, en los niveles primario e inicial. Las celebraciones estuvieron marcadas por la emoción y contaron con la participación de estudiantes en presentaciones de danza y teatro, además de homenajes y reconocimientos que expresaron el profundo afecto hacia los docentes.

En cada jornada se destacó el rol fundamental de los maestros y maestras, quienes con su vocación y entrega dejan huellas imborrables en la vida de los alumnos. Más que transmitir conocimientos, crean recuerdos y enseñanzas que perduran, guiando el camino de las nuevas generaciones con sabiduría e inspiración.