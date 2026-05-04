El Hospital Interzonal San Juan Bautista llevó adelante un nuevo trasplante de córnea mediante una queratoplastia penetrante, un procedimiento de alta complejidad que representa un hecho inédito en la provincia por las características clínicas y el abordaje quirúrgico realizado.

La intervención se practicó en una paciente de 40 años que presentaba una perforación corneal como consecuencia de una grave infección micótica, que derivó en la pérdida visual. La práctica, que se extendió durante más de dos horas, consistió en la remoción del tejido conjuntival que recubría la córnea, la extracción de la córnea dañada y el reemplazo del tejido corneal.

Este procedimiento requirió maniobras complejas, muy poco frecuentes en intervenciones convencionales, dado que este tipo de casos, con córneas altamente vascularizadas, presentan mayores riesgos quirúrgicos y de rechazo, lo que pone de manifiesto la complejidad de la práctica realizada por el sistema público provincial.

Al respecto, el Dr. Juan Carlos Casanova señaló que la paciente presentaba ceguera legal y que su evolución favorable “impulsa a seguir fortaleciendo el trabajo dentro del sistema público de salud”.

Asimismo, el profesional destacó especialmente la confianza de la paciente, quien aceptó realizarse esta intervención de alto riesgo —que incluso implicaba la posibilidad de perder definitivamente el globo ocular— en el nosocomio público provincial, luego de haber sido evaluada en otra provincia donde no se le ofreció una alternativa quirúrgica de estas características.

Los profesionales a cargo fueron los doctores Carlos Ferreyra, Juan Carlos Casanova, Alejandro Vásquez, Agustín Ruarte y Pablo Bustamante, integrantes del Centro Público de Trasplante de Córnea, con el acompañamiento de múltiples servicios del Hospital, en un trabajo articulado e interdisciplinario.

En cuanto a la provisión de tejidos, se informó que la córnea implantada provenía de la provincia de Santa Cruz y fue gestionada a través del sistema coordinado con el organismo provincial de ablación e implante (DAICA), cuya labor resulta fundamental para garantizar el acceso a este tipo de intervenciones.

Cabe destacar que, tras la operación, la paciente presentó una evolución favorable y logró percibir visión en el postoperatorio inmediato. No obstante, durante la intervención se detectó la presencia de cataratas, por lo que se prevé una nueva cirugía en las próximas semanas para mejorar su calidad visual.

Finalmente, el jefe del Servicio de Oftalmología, Dr. Carlos Ferreyra, remarcó que estas cirugías “son, muchas veces, la única posibilidad de recuperar la visión en patologías avanzadas”, y destacó la importancia de que puedan realizarse en Catamarca, evitando derivaciones a otros centros. En este sentido, se hizo extensivo el agradecimiento a todas las personas que son y han sido donantes, reconociéndolas como el primer eslabón de una cadena de solidaridad que hace posible este tipo de intervenciones y brinda nuevas oportunidades a los pacientes.