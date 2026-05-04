La presidenta de la Cámara de Diputados se muestra con una agenda activa. El corpaccismo busca posicionarla para sumarla a la oferta electoral oficialista del año que viene.

Escaso de figuras más allá de Lucía Corpacci, el corpaccismo maniobra para posicionar a la presidenta de la Cámara de Diputados Paola Fedeli de cara a las elecciones del año que viene.

Su reelección como titular de la Cámara baja (renovando el mandato que ejerce desde 2023), sumada a la expansión de su agenda territorial y una presencia creciente en redes sociales, proyectan su figura como una de las apuestas más nítidas para sumar a la oferta electoral oficialista del espacio que orienta a la exgobernadora, en un abanico que va desde la Capital hasta algún espacio en la lista nacional, pasando por la Vicegobernación. Fedeli llegó a la Legislatura en 2019, cuando inició su primer mandato como diputada provincial.

De 2019 a 2023 acompañó a la entonces presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, desempeñándose como vicepresidenta del cuerpo. En 2023, con el recambio legislativo, dio el salto a la conducción: asumió la presidencia de la Cámara baja y fue reelecta en ese cargo al inicio del nuevo período.

Agenda

Las últimas semanas mostraron a Fedeli en una variedad de escenarios difícilmente casuales, que contrastan con el bajo perfil que la caracterizó hasta ahora. Este fin de semana, por ejemplo, acompañó al plantel de abogadas catamarqueñas a la final femenina del Torneo Nacional de Fútbol de la Abogacía.

«Felicitamos con mucho orgullo a nuestras representantes, Buscapinas FC, que se consagraron campeonas tras una gran final. Una definición cargada de emoción, compromiso y pasión, que refleja el crecimiento del fútbol femenino y el valor del deporte como espacio de encuentro y superación», expresó al respecto.

Visita instalaciones fabriles como Rocotex y Pleione, y recorre localidades del interior donde realiza donaciones de mobiliario y útiles escolares a establecimientos educativos. Además, acompaña al gobernador Raúl Jalil en reuniones, anuncios y obras, entrega materiales a clubes deportivos y visita artesanos y emprendedores de distintos lugares de la provincia. La agenda es hiperactiva y sus equipos la difunden con intensidad. Es un cambio en su dinámica. Los preparativos para competir por un espacio visible y de mayor relvancia son obvios.

Ultracorpaccista

En declaraciones recientes, Fedeli se mostró dura con el Gobierno Nacional, en línea con Corpacci. Consultada sobre el informe de gestión del jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados de la Nación, fue directa: «Espero que abran un poquito el corazón la gente de Nación y empiecen a bajar los recursos que nos corresponde a las provincias». Subrayó que esos recursos llegan por ley y que los municipios están tan recortados que muchas veces el gobernador debe asistir a los intendentes para pagar sueldos.

También criticó la eliminación de la Secretaría de la Mujer y el recorte de programas sociales: «Los chicos están con un montón de problemas y para eso estamos nosotros acá, por lo menos en Catamarca, para ver desde nuestro lugar qué podemos aportar». Fue crítica el congelamiento de obras de vivienda y el impacto de la crisis en las familias: «Los papás la están pasando mal por la crisis, y eso repercute en las casas y en las escuelas».

Respecto al vínculo entre Jalil y el presidente Javier Milei, fue matizada pero firme: «Entendemos y acompañamos la decisión del gobernador de tener una relación institucional con el gobierno nacional, lo que no quiere decir que acompañemos políticamente al gobierno nacional. Lejos estamos de eso, porque la gente a nosotros también nos eligió por pertenecer y tener otra ideología política totalmente diferente».

Sobre el proceso electoral, fue explícita: «Ya tuvimos un par de reuniones analizando la contienda electoral que se viene. Vamos a ir evaluando con el gabinete del gobernador y en el partido viendo qué es lo mejor para todos», sostuvo. Aparte de presidenta de la Cámara de Diputados, Fedeli es Secretaria General del PJ provincial que su jefa preside.