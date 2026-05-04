Desde La Bajada hasta Piedra Blanca

El domingo 3 de mayo, unos de 454 peregrinos participaron de una nueva edición de la caminata denominada “Tras las huellas del Beato Mamerto Esquiú”, que en esta oportunidad se enmarcó en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario de su Natalicio.

Los caminantes emprendieron la marcha a primeras horas de la mañana desde La Bajada, en el departamento Paclín, transitando la Cuesta del Cura o de Los Curas y las Sierras del Gracián, hasta el templo de San José de Piedra Blanca, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

En una parte del trayecto, como en otras oportunidades, la familia Nóblega, integrante de la agrupación gaucha Señor de los Milagros, brindó a los peregrinos un rico desayuno.

En un tramo del Camino Real se realizó una Celebración de la Palabra, presidida por el párroco Marcelo Amaya, y desde allí siguieron hasta La Tercena, luego por La Callecita hasta la Casa Natal, donde se hizo una oración, concluyendo el peregrinaje en el templo de San José.

Como cierre se compartió un almuerzo fraterno en el polideportivo de Vialidad Provincial.

La travesía comprendió los 15 kilómetros que recorrió en numerosas oportunidades nuestro querido Beato Esquiú durante sus viajes pastorales hacia las provincias del norte y rumbo a Córdoba, dejando siempre un mensaje de humildad, servicio y amor a Dios.

Los organizadores, devotos y comunidades parroquiales de San José, departamento Fray Mamerto Esquiú, y Nuestra Señora del Rosario, departamento Paclín, destacaron la gran cantidad de peregrinos que se sumaron esta ocasión, pasando de 300 registrados el año pasado a más 450 en este Año Jubilar.