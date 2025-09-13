En el marco de la Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT), que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, la comitiva de Catamarca participó de distintas instancias de vinculación con empresarios e instituciones internacionales.

La empresa estatal CAMYEN S.E. formó parte de dos importantes espacios de promoción de inversiones: la “Conferencia de Inversiones en Jimei – Sesión Latinoamericana” y el “Investment Matchmaking Session – Hailian Latin American Countries”, donde se presentaron proyectos estratégicos para atraer el interés de compañías chinas y de otros países de la región.

Durante las exposiciones, el presidente de CAMYEN, Hugo Moya, destacó la cartera de áreas mineras de la compañía, haciendo hincapié en aquellas que actualmente se encuentran en proceso de licitación nacional e internacional, como Filo de las Vicuñas y Gold Nugget. La cercanía de estas áreas al proyecto de Zijin constituyó un atractivo adicional para los potenciales inversores presentes.

El ministro de Minería, Marcelo Murua, acompañó a las autoridades de CAMYEN, que también estuvo representada por su vocal en el Directorio, Gabriel Molina, en las gestiones y encuentros con el sector empresarial.

Catamarca reafirma su estrategia de internacionalización y su objetivo de posicionar a CAMYEN como un actor clave en la atracción de inversiones para el desarrollo minero de la provincia.

Sobre la CIFIT

La Feria de Inversión y Comercio Internacional de China (China International Fair for Investment & Trade) se celebra anualmente en la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian, desde 1997.

Es la feria de inversión más grande e importante de China y una de las ferias comerciales globales más influyentes. Está aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y es organizada por el Ministerio de Comercio de China.

Durante la feria se llevan a cabo una gran variedad de actividades como exposiciones y stands (países, regiones, organizaciones internacionales y empresas montan pabellones para mostrar sus oportunidades de negocio), foros y seminarios (se organizan conferencias de alto nivel sobre tendencias globales de inversión, políticas económicas, cooperación internacional y temas de actualidad como la economía digital o el desarrollo sostenible), ruedas de negocios y matchmaking (se organizan sesiones para que inversores y proyectos se reúnan de manera directa y concreta), entre otras actividades.