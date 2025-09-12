La empresa minera china pondrá en marcha este viernes su proyecto de producción de Carbonato de Litio en Fiambalá. Esto marca un hecho histórico para la minería provincial y se convierte en el segundo proyecto litifero que entra en producción en Catamarca.

El acto oficial de puesta en marcha de la producción está previsto para las 16:00 horas de este viernes 12 de septiembre, con la presencia del primer mandatario provincial Raúl Jalil; el presidente de Zijin, Chen Jinghe; el CEO en Argentina, Gao Jianneng, además de diversos funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales.

En la oportunidad se efectuará un repaso del proceso de construcción del proyecto que inició en el primer semestre del 2022, y también se tiene previsto que las autoridades efectúen un recorrido por la línea de producción.

Zijin prevé una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio de grado industrial, lo que representa un hito para el sector minero catamarqueño, ya que permitirá generar más puestos de trabajo y posibilidades para proveedores, ingreso por regalías, aportes para obras, exportaciones, entre otros beneficios.

El proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) está ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, sobre la Cordillera de los Andes y rodeado por los volcanes que comprenden los Seismiles, en la zona suroeste de Catamarca, y tiene una proyección de vida hasta 2043.